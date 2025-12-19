SSAB’nin Tibnor birimi Finlandiyalı çelik distribütörünü satın alacak

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, distribütörü Tibnor’un İskandinav pazarındaki varlığını güçlendirmek ve ürün portföyünü genişletmek amacıyla Finlandiya merkezli çelik distribütörü Ovako Metals Oy’yi satın almak üzere bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

2024 yılında yaklaşık 40 milyon € gelir elde eden Ovako Metals Oy, yaklaşık 40 kişiyi istihdam ediyor. Söz konusu alımın tamamlanmasıyla Tibnor’un, Ovako’nun ürün portföyü, lojistik ve depo faaliyetleri, işleme hizmetleri ve yerel satış ekipleri dahil olmak üzere dağıtım operasyonlarını devralacağı bildirildi.

Söz konusu devralım, Finlandiya’daki rekabet otoritelerinin onayına tabi. SSAB ve Ovako, ilgili makamların onay vermesi halinde devralımın 2026 yılının ilk çeyreğinde tamamlanmasını bekliyor.

Anlaşmanın şirketin büyüme stratejisiyle uyumlu olduğunu belirten Tibnor CEO’su Fredrik Haglund, şirketin Finlandiya’daki ayak izini güçlendirirken bölgedeki hizmet seviyeleri ve ürün çeşitliliğini artıracağını ifade etti.

Planlanan alım, SSAB’nin İskandinav ülkeleri ve Baltık bölgesi genelindeki dağıtım ağı açısından önemli bir adım olarak değerlendirilirken, pazar erişimini ve rekabet gücünü artırmaya yönelik çelik ve metal tedarik zincirlerindeki geniş kapsamlı konsolidasyon çabasını da yansıtıyor.