SSAB Luleå çelik tesisinin inşasını geçici süreliğine durdurdu

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, taşeron işçilerin hastalık semptomları göstermesi üzerine Luleå çelik tesisindeki tüm inşaat faaliyetlerini geçici olarak durdurduğunu duyurdu.

İlk vakaların 3 Nisan’da dört işçinin tıbbi yardım istemesiyle ortaya çıktığı ve toplam yaklaşık 20 kişinin semptom gösterdiği ancak bunlardan yedisinin tedaviye ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Olası gaz maruziyeti inceleniyor

SSAB, ilk semptomların tespit edilmesinin akabinde gerçekleştirdiği kısmi duruşun ardından sahadaki tüm çalışmaları önlem amaçlı tamamen askıya aldığını ifade etti.

Yapılan ilk incelemelerde olası gaz maruziyeti üzerinde durulduğuna dikkat çekildi. 2 Nisan’da gerçekleştirilen ölçümlerde ortam havasındaki hidrojen sülfür, karbondioksit, azot dioksit ve kükürt dioksit seviyelerinin yasal sınırların altında olduğu tespit edildi.

İş makinesi kabininde yüksek gaz tespiti

Buna karşın peletli ekskavatörlerden birinin kabininde çalışma sırasında azot dioksit ve kükürt dioksit seviyelerinin sınır değerleri aştığı belirlendi.

Testler sırasında operatörlerin solunum destek ekipmanları kullandığı, aynı zamanda hidrojen sülfür ve karbondioksit seviyelerinin kabul edilebilir aralıkta kaldığı kaydedildi.

Ölçüm ve analizler genişletildi

Şirket, saha genelinde hava ve toprak örneklemeleri yapmaya başladığını dile getirdi. SSAB, 2022 yılından bu yana yürütülen çevresel ve güvenlik değerlendirmeleri kapsamında 2.000’den fazla numunenin analiz edildiğini ancak önceki ölçümlerde yüksek gaz seviyelerine rastlanmadığını söyledi.

Semptomların kesin nedeni henüz belirlenemezken, bazı test sonuçlarının değerlendirilmesinin sürdüğü bildirildi. SSAB, güvenli koşullar sağlanmadan inşaat faaliyetlerine yeniden başlanmayacağını vurgulayarak iş sağlığı ve güvenliğinin öncelikli olduğunu belirtti.