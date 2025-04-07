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Vogten Staal, Blastr Green Steel’in yeşil çeliğinin tedarikini yapacak

Pazartesi, 07 Nisan 2025 14:07:03 (GMT+3)   |   İstanbul

Karbonsuz çelik üretimi üzerine projeler yürüten Norveç merkezli Blastr Green Steel, ultra düşük karbonlu çeliğini tedarik etmesi için Avrupa’nın önde gelen çelik servis merkezi Vogten Staal ile anlaşma imzaladığını duyurdu. Söz konusu şirketler, daha sürdürülebilir bir çelik sektörü oluşturulmasına yardım etmeyi amaçlıyor.

Anlaşma sayesinde Blastr’ın düşük karbonlu çeliği, daha sürdürülebilir çelik arayışında olan son kullanıcılara ulaştırılacak. Bununla birlikte Blastr, Vogten’in asitleme hattı gibi olanaklarından da faydalanabilecek.

Yakın zaman önce Vogten, üç adet boy kesme hattı, iki adet asitleme hattı, bir adet dilme attı ve dört adet makaslama ünitesi bulunacak ikinci bir üretim tesisine yatırım yaptı. Tüm hatlar faaliyete alındığında Vogten’in toplam üretim kapasitesi yıllık 1 milyon mt’un üzerine çıkacak.


Etiketler: Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

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