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Voestalpine Tubulars yeni profil haddehanesini devreye aldı

Perşembe, 30 Ocak 2025 10:55:11 (GMT+3)   |   İstanbul

Avusturyalı çelik üreticisi Voestalpine AG’nin bağlı kuruluşu Voestalpine Tubulars, Alman mühendislik şirketi KOCKS’tan temin ettiği yeni profil haddehanesini devreye aldı.

Söz konusu profil haddehanesinin Voestalpine Tubulars’ın Kindberg üretim tesisinde boru üretimi için kullandığı sıcak haddehanesine entegre edildiği ifade edildi. Bu sayede şirketin daha büyük ebatlı ve kalın duvarlı sıcak haddelenmiş dikişsiz kare ve dikdörtgen kutu profil üretimi yapabileceği aktarıldı.

Voestalpine Tubulars’ın dikişsiz yuvarlak boru üretiminde de uzmanlaştığı belirtiliyor.


Etiketler: Boru Kutu Profil Borular Avusturya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Voestalpine 

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