 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Suudi...

Suudi Arabistan Hindistan'dan ithal dökme demir boru ve kutu profile beş yıllık antidamping vergisi getirdi

Salı, 04 Ağustos 2026 15:16:24 (GMT+3)   |   İstanbul

Suudi Arabistan'ın geçtiğimiz yılın Temmuz ayında başlattığı antidamping soruşturmasının tamamlanmasının ardından Hindistan menşeli veya Hindistan'dan sevk edilen dökme demir boru ve kutu profile nihai antidamping vergileri getirildi. 4 Ağustos tarihinde yürürlüğe girecek ve beş yıl boyunca uygulanacak vergiler, K9 ile C40'a kadar olan C sınıfı ürünler de dahil olmak üzere 100-1.000 mm çap aralığındaki sünek demir boruları kapsıyor.

Soruşturmanın, Saudi Arabian Ductile Iron Pipes Co. tarafından yapılan başvuru üzerine başlatıldığı ve başvuruyu International Ductile Iron Pipes Co.'nun da desteklediği belirtildi. Suudi Arabistanlı yetkililer, Hindistan'dan yapılan ithalatın ve söz konusu ürünlerin fiyatlarının artmasının yerel satışları, pazar payını ve finansal performansı etkileyerek yerel sektöre zarar verdiğini tespit etti. Bu bulgular doğrultusunda nihai antidamping vergisi oranları CIF bazındaki bedelin %16,96-29,94'ü olarak belirlendi.

Açıklamada paylaşılan ayrıntılara göre Electrosteel Castings Limited'ın ürünleri CIF bazındaki bedelin %16,96'sı oranında veya en az 714 SAR/mt (yaklaşık 191$/mt) seviyesinde vergiye tabi tutulacak. Sevkiyat belgelerinde her iki şirketin de açıkça belirtilmesi koşuluyla Electrosteel Bahrain Trading WLL aracılığıyla ihraç edilen ürünler için de aynı oran geçerli olacak. Diğer tüm Hint üretici ve ihracatçılara ise en az 1.260 SAR/mt (yaklaşık 336$/mt) olmak üzere %29,94 oranında vergi uygulanacak.

HilalHoloğlu
Hilal Holoğlu
Editör

Çelik sektöründe dört yılı aşkın deneyimim ve Milano Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Ekonomi alanında akademik geçmişimle SteelOrbis’te piyasa analisti olarak çalışıyorum. Ağırlıklı olarak Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına odaklanarak yassı ve uzun çelik ürünlerini takip ediyorum. Çalışmalarım kapsamında bu bölgelerdeki fiyat hareketleri, piyasa beklentileri ve arz-talep gelişmeleri üzerine analizler hazırlıyorum.


Etiketler: Kutu Profil Boru Borular S.Arabistan Orta Doğu Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 

Pazaryeri Teklifleri

Kare Kutu Profil
Kalınlık:  0,8 - 15 mm
Kenar Uzunluğu1:  10 mm
Kenar Uzunluğu2:  400 mm
YEK STEEL DEMIR CELIK A.S
Teklifi Gör
Dikdörtgen Kutu Profil
Kalınlık:  0,8 - 15 mm
Kenar Uzunluğu1:  10 mm
Kenar Uzunluğu2:  400 mm
YEK STEEL DEMIR CELIK A.S
Teklifi Gör
Galvanizli Profil
Kalınlık:  0,8 - 4 mm
Kenar Uzunluğu1:  10 mm
Kenar Uzunluğu2:  100 mm
YEK STEEL DEMIR CELIK A.S
Teklifi Gör

Benzer Haber ve Analizler

Körfez ülkeleri bazı çelik mamullerinin ithalatına koruma önlemi getirdi

10 May | Çelik Haberler

Avrupa Komisyonu AB Çelik Tüzüğü kapsamının genişletilmesine yönelik istişare süreci başlattı

31 Tem | Çelik Haberler

Yeni kota döneminin ilk 15 gününde bazı AB çelik kotaları tükenmeye yaklaştı

16 Tem | Çelik Haberler

Hindistan Çin’den ithal dikişsiz boruya yönelik antidamping vergisini Ocak 2027'ye kadar uzattı

10 Tem | Çelik Haberler

Türkiye Vietnam’dan ithal bazı boru ve profil ürünlerine uygulanan vergiye ilişkin dönem sonu incelemesi başlattı

06 Tem | Çelik Haberler

İngiltere'nin son kota döneminde çok sayıda ürün kotası tükendi

30 Haz | Çelik Haberler

AB’de bazı çelik ürün kategorilerinde kota kullanım oranı %85’i aştı

10 Haz | Çelik Haberler

İngiltere’nin Türkiye’ye ayırdığı kutu profil ve ticari profil kotaları tükendi

09 Haz | Çelik Haberler

AB yeni ithal çelik kota tonajlarını açıkladı

27 Nis | Çelik Haberler

AB’nin yeni kota döneminde çok sayıda ürün kotası aşıldı

06 Nis | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis