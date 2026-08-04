Suudi Arabistan Hindistan'dan ithal dökme demir boru ve kutu profile beş yıllık antidamping vergisi getirdi

Suudi Arabistan'ın geçtiğimiz yılın Temmuz ayında başlattığı antidamping soruşturmasının tamamlanmasının ardından Hindistan menşeli veya Hindistan'dan sevk edilen dökme demir boru ve kutu profile nihai antidamping vergileri getirildi. 4 Ağustos tarihinde yürürlüğe girecek ve beş yıl boyunca uygulanacak vergiler, K9 ile C40'a kadar olan C sınıfı ürünler de dahil olmak üzere 100-1.000 mm çap aralığındaki sünek demir boruları kapsıyor.

Soruşturmanın, Saudi Arabian Ductile Iron Pipes Co. tarafından yapılan başvuru üzerine başlatıldığı ve başvuruyu International Ductile Iron Pipes Co.'nun da desteklediği belirtildi. Suudi Arabistanlı yetkililer, Hindistan'dan yapılan ithalatın ve söz konusu ürünlerin fiyatlarının artmasının yerel satışları, pazar payını ve finansal performansı etkileyerek yerel sektöre zarar verdiğini tespit etti. Bu bulgular doğrultusunda nihai antidamping vergisi oranları CIF bazındaki bedelin %16,96-29,94'ü olarak belirlendi.

Açıklamada paylaşılan ayrıntılara göre Electrosteel Castings Limited'ın ürünleri CIF bazındaki bedelin %16,96'sı oranında veya en az 714 SAR/mt (yaklaşık 191$/mt) seviyesinde vergiye tabi tutulacak. Sevkiyat belgelerinde her iki şirketin de açıkça belirtilmesi koşuluyla Electrosteel Bahrain Trading WLL aracılığıyla ihraç edilen ürünler için de aynı oran geçerli olacak. Diğer tüm Hint üretici ve ihracatçılara ise en az 1.260 SAR/mt (yaklaşık 336$/mt) olmak üzere %29,94 oranında vergi uygulanacak.