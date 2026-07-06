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Türkiye Vietnam’dan ithal bazı boru ve profil ürünlerine uygulanan vergiye ilişkin dönem sonu incelemesi başlattı

Pazartesi, 06 Temmuz 2026 10:35:35 (GMT+3)   |   İstanbul

Resmi Gazete’de yayımlanan açıklamaya göre Ticaret Bakanlığı, Vietnam’dan ithal paslanmaz çelik boru ve içi boş profile uygulanan antidamping önlemlerine ilişkin dönem sonu incelemesi başlattığını açıkladı.

Bakanlık, yerel üreticilerin başvurusu üzerine açılan incelemede Vietnam’dan ithal söz konusu ürünlere uygulanan antidamping vergisinin kaldırılmasının dampingin devamına ya da tekrarına yol açıp açmayacağını tespit edecek. 

Vietnam’dan ithal söz konusu ürünlere yönelik mevcut antidamping vergileri CIF bedelin %19,64-25 arasında firma bazında değişen oranlarda yer alıyor.

Söz konusu ürünler 7306.40.20.90.00, 7306.40.80.90.00 ve 7306.61.10.00.00 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Boru Kutu Profil Borular Türkiye Avrupa Kota ve Vergiler 

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