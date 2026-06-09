 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > İngiltere’nin...

İngiltere’nin Türkiye’ye ayırdığı kutu profil ve ticari profil kotaları tükendi

Salı, 09 Haziran 2026 11:15:38 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere hükümetinin verilerine göre 1 Nisan ve 30 Haziran tarihleri arasındaki dönemi kapsayan kota döneminin son ayının başı itibarıyla Türkiye, AB, Tayvan ve Çin’e tahsis edilen bazı çelik ürünleri ithalat kotaları tamamen kullanılırken, bazı ürün gruplarında ise kota kullanım oranı %70’in üzerine çıktı.

Tükenen kotalara bakıldığında Türkiye’nin 36.930 mt kutu profil ve 13.201 mt alaşımsız ticari profil ve hafif profiller kotasının tamamını kullandığı görüldü. AB ise 11.209 mt kutu profil ve 6.264 mt geniş kaynaklı borular (25A) kotalarını tüketti. Tayvan, 33.149 mt metalik kaplamalı sac kotasının tamamını kullanırken, Çin 5.797 mt diğer kaynaklı boru kotasını tamamen doldurdu.

“Diğer ülkeler” kategorisi altında ayrılan kotalara bakıldığında ise 23.354 mt alaşımsız ve alaşımlı sıcak rulo sac ile 3.240 mt alaşımsız ve alaşımlı filmaşin kotaları tükendi.

Kota kullanımı %70 ve üzerinde olan ürünler aşağıdaki tabloda görülebilir.

Ürün

Ülke

Kota tonajı (mt)

Kota kullanımı (%)

Alaşımlı ticari profil ve hafif profiller

AB

29.197

74,66

Köşebent ve profiller

Diğer ülkeler

17.560

98,44

Metalik kaplamalı sac

Hindistan

24.482

91,25

Alaşımsız ve alaşımlı sıcak rulo sac

Türkiye

24.373

99,83

Tayvan

13.570

90,81

Alaşımsız ticari profil ve hafif profiller

AB

35.073

91,75

Organik kaplamalı sac

Güney Kore

14.745

98,18

Diğer kaynaklı borular

Türkiye

11.019

94,20

Quarto levha

AB

70.404

70,14

İnşaat demiri

Türkiye

34.921

99,93

Etiketler: Ticari Profil Profil Kaplamalı Boru İnşaat Demiri Kutu Profil Sıcak Rulo Sac Filmaşin Uzun Ürünler Borular Yassı Ürünler İngiltere Avrupa Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’de resmi ticari profil fiyatları kurda süregelen dalgalanmalar nedeniyle dolar bazında düştü

09 Haz | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de resmi yerel filmaşin fiyatları hurdadaki gevşemeye ve zayıf talebe bağlı olarak çoğunlukla düştü

09 Haz | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları olumsuz görünüm ve destekleyici unsurların ortadan kalkması nedeniyle geriledi

09 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de yerel spot inşaat demiri fiyatları ABD çıkışlı hurda fiyatlarının gerilemesi ve zayıf talep nedeniyle gevşedi

09 Haz | Uzun Ürünler ve Kütük

Körfez sıcak rulo sac piyasasında tedarikçiler arasında rekabetin artması piyasayı canlandırdı

09 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Hint sıcak rulo sac ihracatçıları indirimlerin ardından başlıca destinasyonlardaki satış tonajlarını artırmayı başardı

09 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Tayland 14 ülkeden ithal sıcak rulo saca yönelik antidamping vergileri için dönem sonu incelemesi başlattı

09 Haz | Çelik Haberler

Hindistan’da yerel inşaat demiri fiyatları zayıf talep ve artan stoklar nedeniyle gerilemeye devam ediyor

09 Haz | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 9 Haziran 2026

09 Haz | Uzun Ürünler ve Kütük

Vallourec Hindistan’da yeni boru işleme kapasitelerini devreye almak üzere Ultra Corpotech ile mutabakat anlaşması ...

09 Haz | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Altı Köşe Demir
Çap:  6 - 70 mm
S235JR-S355JR-SAE 1008/18/20-/40/45/50
SAKA DEMIR CELIK SAN VE TIC A.S.
Teklifi Gör
Kare Demir
Kenar Uzunluğu1:  4 mm
Kenar Uzunluğu2:  60 mm
S235JR-S355JR-SAE 1008/18/20-/40/45/50
SAKA DEMIR CELIK SAN VE TIC A.S.
Teklifi Gör
Yuvarlak Dolu Demir
Çap:  4 - 130 mm
S235JR-S355JR-SAE 1008/18/20/40/45/50
SAKA DEMIR CELIK SAN VE TIC A.S.
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis