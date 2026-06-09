İngiltere’nin Türkiye’ye ayırdığı kutu profil ve ticari profil kotaları tükendi

İngiltere hükümetinin verilerine göre 1 Nisan ve 30 Haziran tarihleri arasındaki dönemi kapsayan kota döneminin son ayının başı itibarıyla Türkiye, AB, Tayvan ve Çin’e tahsis edilen bazı çelik ürünleri ithalat kotaları tamamen kullanılırken, bazı ürün gruplarında ise kota kullanım oranı %70’in üzerine çıktı.

Tükenen kotalara bakıldığında Türkiye’nin 36.930 mt kutu profil ve 13.201 mt alaşımsız ticari profil ve hafif profiller kotasının tamamını kullandığı görüldü. AB ise 11.209 mt kutu profil ve 6.264 mt geniş kaynaklı borular (25A) kotalarını tüketti. Tayvan, 33.149 mt metalik kaplamalı sac kotasının tamamını kullanırken, Çin 5.797 mt diğer kaynaklı boru kotasını tamamen doldurdu.

“Diğer ülkeler” kategorisi altında ayrılan kotalara bakıldığında ise 23.354 mt alaşımsız ve alaşımlı sıcak rulo sac ile 3.240 mt alaşımsız ve alaşımlı filmaşin kotaları tükendi.

Kota kullanımı %70 ve üzerinde olan ürünler aşağıdaki tabloda görülebilir.