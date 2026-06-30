İngiltere'nin son kota döneminde çok sayıda ürün kotası tükendi

İngiltere hükümetinin verilerine göre 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasındaki dönemi kapsayan kota döneminin son gününde, Türkiye, AB ve diğer ülkelere ayrılan bazı çelik ürünü ithalat kotaları tamamen tükenirken, bazı ürün gruplarında kota kullanım oranı %75'in üzerine çıktı.

Tükenen kotalara bakıldığında Türkiye, 24.373 mt alaşımsız ve alaşımlı sıcak haddelenmiş sac kotasının tamamını kullanırken, AB 35.073 mt alaşımsız ticari profil ve hafif profiller kotasını tüketti. Ayrıca “diğer ülkeler” kategorisi altında ayrılan 17.560 mt köşebent ve profil kotası da doldu.

Öte yandan AB, 29.197 mt alaşımlı ticari profil ve hafif profil kotasının %91,75'ini, 36.284 mt organik kaplamalı sac kotasının %76,57'sini ve 70.404 mt quarto levha kotasının %92,82'sini kullandı. Bununla birlikte Türkiye 15.558 mt gaz borusu kotasının %87,16'sını tüketti.

Dördüncü kota döneminde tamamen tükenen tüm ürün kotaları aşağıdaki tabloda görülebilir.