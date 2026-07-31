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Avrupa Komisyonu AB Çelik Tüzüğü kapsamının genişletilmesine yönelik istişare süreci başlattı

Cuma, 31 Temmuz 2026 12:08:34 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Komisyonu, AB Çelik Tüzüğü'nün ürün kapsamına ilişkin paydaşların görüşlerini toplamak amacıyla hedefli bir kamu istişare süreci başlattı. Böylece ilave çelik ürünlerinin tüzük kapsamındaki ticaret önlemlerine dahil edilip edilmemesine yönelik ilk gözden geçirme süreci de başlamış oldu.

28 Temmuz'da başlatılan istişare süreci, 28 Eylül 2026 tarihine kadar sekiz hafta boyunca devam edecek.

Dört ürün grubu değerlendirilecek

Gözden geçirme kapsamında Avrupa Komisyonu, tüzük kapsamının aşağıdaki ürün gruplarını da içerecek şekilde genişletilip genişletilmeyeceğini değerlendirecek:

  • Dökme demir borular, tüpler ve içi boş profiller,
  • Alaşımsız ve diğer alaşımlı tel,
  • Paslanmaz çelik tel,
  • Alaşımsız ve diğer alaşımlı dövme çubuklar.

Komisyon, söz konusu ürün gruplarının AB'nin çelik ticaret önlemleri kapsamına alınıp alınmaması konusunda çelik üreticileri, çelik kullanıcıları, tüccarlar, ithalatçılar, sektör birlikleri ve diğer ilgili paydaşlardan görüş bekliyor.

Değerlendirme yıl sonuna kadar tamamlanacak

İstişare sürecinin tamamlanmasının ardından Avrupa Komisyonu, gelen görüşleri değerlendirecek ve bunları ürün kapsamına ilişkin incelemesinde kullanacak.

Tüzük uyarınca komisyonun bu incelemeyi 31 Aralık 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor. Değerlendirme sonucunda Komisyon, tüzük kapsamındaki ürün gruplarında değişiklik yapılıp yapılmayacağına karar verebilecek.

Söz konusu istişare süreci, önceki çelik koruma önlemleri rejiminin yerini alan AB Çelik Tüzüğü'nün 1 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe girmesinden bir aydan kısa süre sonra başlatıldı.

DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.


Etiketler: Kutu Profil Boru Tel Uzun Ürünler Borular Avrupa Birliği Kota ve Vergiler 

Pazaryeri Teklifleri

Kare Kutu Profil
Kalınlık:  0,8 - 15 mm
Kenar Uzunluğu1:  10 mm
Kenar Uzunluğu2:  400 mm
YEK STEEL DEMIR CELIK A.S
Teklifi Gör
Dikdörtgen Kutu Profil
Kalınlık:  0,8 - 15 mm
Kenar Uzunluğu1:  10 mm
Kenar Uzunluğu2:  400 mm
YEK STEEL DEMIR CELIK A.S
Teklifi Gör
Galvanizli Profil
Kalınlık:  0,8 - 4 mm
Kenar Uzunluğu1:  10 mm
Kenar Uzunluğu2:  100 mm
YEK STEEL DEMIR CELIK A.S
Teklifi Gör

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