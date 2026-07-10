 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hindistan...

Hindistan Çin’den ithal dikişsiz boruya yönelik antidamping vergisini Ocak 2027'ye kadar uzattı

Cuma, 10 Temmuz 2026 12:14:00 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan, Çin menşeli alaşımlı ve alaşımsız çelikten üretilen dikişsiz boru ve kutu profillere yönelik antidamping vergisini 27 Ocak 2027 tarihine kadar uzattı.

Söz konusu antidamping vergisi ilk olarak 28 Ekim 2021 tarihinde beş yıllık süreyle yürürlüğe girmişti.

Dolaylı Vergiler Merkez Kurulu tarafından yayımlanan bildirime göre uygulama yerli üreticilerin düşük fiyatlı ithalata karşı korunması amacıyla 27 Ocak 2027 tarihine kadar uzatıldı.

Mevcut antidamping vergisi ürün türüne göre 961,33$/mt ile 1.610,67$/mt arasında değişiyor.

Uzatma kararı, dikişsiz çelik boruların yanı sıra alaşımlı ve alaşımsız çelikten üretilen kutu profilleri de kapsıyor.

Antidamping vergisinin uzatılması talebi, Hint üreticiler Jindal SAW, Kirloskar Ferrous Limited ve Maharashtra Seamless Limited tarafından yapılmıştı.


Etiketler: Kutu Profil Boru Borular Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Hindistan Çin’den ithal dikişsiz boru ve kutu profile uygulanan antidamping vergisinin devamını önerdi

02 Ağu | Çelik Haberler

Ukrayna’nın dikişsiz kaplamalı boru ve kutu profil ithalat kotası kullanımı

04 Kas | Çelik Haberler

Türkiye Vietnam’dan ithal bazı boru ve profil ürünlerine uygulanan vergiye ilişkin dönem sonu incelemesi başlattı

06 Tem | Çelik Haberler

İngiltere'nin son kota döneminde çok sayıda ürün kotası tükendi

30 Haz | Çelik Haberler

AB’de bazı çelik ürün kategorilerinde kota kullanım oranı %85’i aştı

10 Haz | Çelik Haberler

İngiltere’nin Türkiye’ye ayırdığı kutu profil ve ticari profil kotaları tükendi

09 Haz | Çelik Haberler

AB yeni ithal çelik kota tonajlarını açıkladı

27 Nis | Çelik Haberler

AB’nin yeni kota döneminde çok sayıda ürün kotası aşıldı

06 Nis | Çelik Haberler

Birinci çeyrek sona ererken AB’nin çelik ithalat kotalarının çoğu tükendi, bazı ürünlerde kota kullanımı %90’ı aştı

27 Mar | Çelik Haberler

İngiltere’nin birinci çeyrek için Türkiye’ye ayırdığı ticari çubuk ve kutu profil kotaları tükendi

05 Mar | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Dikişsiz Çelik Çekme Boru
Dış Çap:  65 mm
Et Kalınlığı:  10 mm
ANADOLU ÇELİK BORU
Teklifi Gör
Dikişsiz Çelik Çekme Boru
Dış Çap:  65 mm
Et Kalınlığı:  8,5 mm
ANADOLU ÇELİK BORU
Teklifi Gör
Dikişsiz Çelik Çekme Boru
Dış Çap:  65 mm
Et Kalınlığı:  7,5 mm
ANADOLU ÇELİK BORU
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis