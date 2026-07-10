Hindistan Çin’den ithal dikişsiz boruya yönelik antidamping vergisini Ocak 2027'ye kadar uzattı

Hindistan, Çin menşeli alaşımlı ve alaşımsız çelikten üretilen dikişsiz boru ve kutu profillere yönelik antidamping vergisini 27 Ocak 2027 tarihine kadar uzattı.

Söz konusu antidamping vergisi ilk olarak 28 Ekim 2021 tarihinde beş yıllık süreyle yürürlüğe girmişti.

Dolaylı Vergiler Merkez Kurulu tarafından yayımlanan bildirime göre uygulama yerli üreticilerin düşük fiyatlı ithalata karşı korunması amacıyla 27 Ocak 2027 tarihine kadar uzatıldı.

Mevcut antidamping vergisi ürün türüne göre 961,33$/mt ile 1.610,67$/mt arasında değişiyor.

Uzatma kararı, dikişsiz çelik boruların yanı sıra alaşımlı ve alaşımsız çelikten üretilen kutu profilleri de kapsıyor.

Antidamping vergisinin uzatılması talebi, Hint üreticiler Jindal SAW, Kirloskar Ferrous Limited ve Maharashtra Seamless Limited tarafından yapılmıştı.