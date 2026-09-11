AB'nin bazı çelik ithalat kotalarında kullanım %99'a ulaştı

Avrupa Komisyonu verilerine göre 1 Temmuz ve 30 Eylül tarihleri arasındaki AB kota döneminin son ayında birçok ülkeye ayrılan bazı çelik ithalat kotaları tükendi. Bazı ürün kotalarının kullanım oranı %80'in üzerine çıkarken, bazı ürünler için bu oran %99'a ulaştı.

Tükenen kotalara bakıldığında Avustralya 11.830 mt sıcak rulo sac (1A) kotasını bitirirken, Hindistan'a ayrılan 54.334 mt organik kaplamalı sac ve 6.158 mt diğer kaynaklı borular kotaları tükendi. Quarto levha için ayrılan kotalarda ise Güney Kore 79.917 mt, Makedonya 20.671 mt, İngiltere 8.284 mt ve Türkiye 7.007 mt'luk kotalarını bitirdi. Buna ek olarak Türkiye 1.280 mt ray çeliği ve 24.235 mt alaşımsız tel kotalarını tüketti. Çin 39.484 mt ticari profil ve hafif profil kotasını, Cezayir ise 15.940 mt inşaat demiri kotasını bitirirken, Ukrayna'ya ayrılan 6.640 mt kutu profil ve 20.167 mt diğer dikişsiz borular kotaları tükendi.

“Diğer Ülkeler” kategorisi altında ayrılan 24.933 mt soğuk rulo sac, 33.338 mt metalik kaplamalı sac (4A), 6.968 mt organik kaplamalı sac, 6.446 mt teneke, 18.829 mt quarto levha ve 7.072 mt alaşımsız tel kotaları bitti.

“STA-Diğer ülkeler” kategorisine ayrılan 12.761 mt metalik kaplamalı sac (4A), 22.585 mt metalik kaplamalı sac (4B) ve 5.149 mt kutu profil kotaları, “STA-Ülkeye özgü” kategorisine ayrılan 22.682 mt quarto levha kotası tükendi.

Kullanım oranı %80'in üzerine çıkan kotalar aşağıdaki tabloda görülebilir.