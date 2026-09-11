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AB'nin bazı çelik ithalat kotalarında kullanım %99'a ulaştı

Cuma, 11 Eylül 2026 16:19:00 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Komisyonu verilerine göre 1 Temmuz ve 30 Eylül tarihleri arasındaki AB kota döneminin son ayında birçok ülkeye ayrılan bazı çelik ithalat kotaları tükendi. Bazı ürün kotalarının kullanım oranı %80'in üzerine çıkarken, bazı ürünler için bu oran %99'a ulaştı.

Tükenen kotalara bakıldığında Avustralya 11.830 mt sıcak rulo sac (1A) kotasını bitirirken, Hindistan'a ayrılan 54.334 mt organik kaplamalı sac ve 6.158 mt diğer kaynaklı borular kotaları tükendi. Quarto levha için ayrılan kotalarda ise Güney Kore 79.917 mt, Makedonya 20.671 mt, İngiltere 8.284 mt ve Türkiye 7.007 mt'luk kotalarını bitirdi. Buna ek olarak Türkiye 1.280 mt ray çeliği ve 24.235 mt alaşımsız tel kotalarını tüketti. Çin 39.484 mt ticari profil ve hafif profil kotasını, Cezayir ise 15.940 mt inşaat demiri kotasını bitirirken, Ukrayna'ya ayrılan 6.640 mt kutu profil ve 20.167 mt diğer dikişsiz borular kotaları tükendi.

“Diğer Ülkeler” kategorisi altında ayrılan 24.933 mt soğuk rulo sac, 33.338 mt metalik kaplamalı sac (4A), 6.968 mt organik kaplamalı sac, 6.446 mt teneke, 18.829 mt quarto levha ve 7.072 mt alaşımsız tel kotaları bitti.

“STA-Diğer ülkeler” kategorisine ayrılan 12.761 mt metalik kaplamalı sac (4A), 22.585 mt metalik kaplamalı sac (4B) ve 5.149 mt kutu profil kotaları, “STA-Ülkeye özgü” kategorisine ayrılan 22.682 mt quarto levha kotası tükendi.

Kullanım oranı %80'in üzerine çıkan kotalar aşağıdaki tabloda görülebilir.

Ürün

Ülke

Kota tonajı (mt)

Kota kullanımı (%)

 

Sıcak rulo sac (1A)

Hindistan

149.318

98

Güney Kore

115.457

85.38

Vietnam

103.743

95.51

Soğuk rulo sac

Güney Kore

63.652

86.35

Ukrayna

26.549

98.25

Silisli sac (3B)

Tayvan

5.166

95.68

Metalik kaplamalı sac (4A)

Tayvan

33.783

94.12

Güney Kore

26.119

91.59

Paslanmaz soğuk sac ve şerit

Tayvan

13.246

90.96

Diğer Ülkeler

8.442

99.48

Ticari profil ve hafif profiller

Makedonya

13.617

80.55

Diğer Ülkeler

11.809

98.2

İnşaat demiri

Mısır

36.091

99.82

 

Filmaşin

Ukrayna

47.286

92.31

İsviçre

40.548

99.63

Mısır

21.678

99.98

Köşebent ve profil

Türkiye

13.455

99.55

Diğer dikişsiz borular

Diğer Ülkeler

9.824

95.71

Soğuk çubuk

Türkiye

7.045

98.4

İsviçre

6.054

89.69

Alaşımsız tel

Ukrayna

20.689

86.76
Etiketler: Kaplamalı İnşaat Demiri Sıcak Rulo Sac Ticari Profil Tel Filmaşin Boru Kutu Profil Soğuk Rulo Sac Borular Yassı Ürünler Uzun Ürünler Avrupa Birliği Kota ve Vergiler 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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