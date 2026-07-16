Yeni kota döneminin ilk 15 gününde bazı AB çelik kotaları tükenmeye yaklaştı

Avrupa Komisyonu verilerine göre 1 Temmuz ve 30 Eylül tarihleri arasındaki yeni AB kota döneminin ilk 15 gününde Çin ve “diğer ülkeler” için ayrılan bazı çelik ithalat kotaları aşılırken, bazı ürün kotalarının kullanım oranı %70'in üzerine çıktı.

Aşılan kotalara bakıldığında Çin 3.220 mt diğer kaynaklı borular ve 14.298 mt alaşımsız tel kotalarını gümrükten geçmeyi bekleyen sırasıyla 88 mt ve 750 mt ürünle aştı. Ayrıca “diğer ülkeler” kategorisi altında ayrılan 7.174 mt kutu profil kotası, AB limanlarında bekleyen 1.238 mt ürünle tükendi.

Endonezya’ya ayrılan 31.384 mt sıcak rulo sac (1A) kotası biterken, aynı ürün için “STA - diğer ülkeler” kategorisi altında ayrılan 4.271 mt kota da tamamen doldu. Buna ek olarak Güney Kore 79.917 mt quarto levha kotasının %86,8'ini kullandı. Güney Kore ile birlikte Endonezya da quarto levha kotası kullanımında öne çıktı. Ülkeye söz konusu ürün için ayrılan 53.152 mt kotanın %54,2’si kullanıldı. Hindistan 54.334 mt organik kaplamalı sac kotasının %87,6'sını ve 6.158 mt diğer kaynaklı borular kotasının %94,3'ünü tüketirken, Japonya’ya ayrılan 2.874 mt metalik kaplamalı sac (4A) kotasının %97,5'i kullanıldı. Tayvan 5.322 mt organik kaplamalı sac kotasının %97,1'ini bitirirken, Mısır 21.678 mt alaşımlı ve alaşımsız filmaşin kotasının %75,9'unu tüketti.

Kutu profil için ayrılan kotalara bakıldığında ise Makedonya, Çin ve Ukrayna sırasıyla 10.958 mt, 3.680 mt ve 6.640 mt'luk kotalarının yine sırasıyla %97,2, %88,5 ve %70,2'sini kullandı.