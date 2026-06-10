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AB’de bazı çelik ürün kategorilerinde kota kullanım oranı %85’i aştı

Çarşamba, 10 Haziran 2026 14:12:07 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Komisyonunun son verilerine göre AB’nin 1 Nisan ve 30 Haziran tarihleri arasındaki kota döneminde Vietnam, Türkiye, Güney Kore, Hindistan, Tayvan ve Çin için ayrılan bazı ürün kotaları aşılırken, bazı ürünlerde kullanım oranı %85’in üzerine çıktı.

Tükenen kotalara bakıldığında Vietnam’a “diğer ülkeler” kategorisi altında ayrılan 111.491 mt sıcak rulo sac (1A) kotası tamamen kullanıldı. Türkiye, 43.511 mt (“diğer ülkeler” kategorisi altında) soğuk rulo sac, 15.732 mt organik kaplamalı sac, 94.493 mt inşaat demiri ve 38.124 mt diğer kaynaklı borular kotalarını tüketti. Öte yandan Güney Kore, 178.637 mt metalik kaplamalı sac (4B), 71.099 mt organik kaplamalı sac ve 16.121 mt teneke ürünleri kotalarının tamamını kullandı. Hindistan 78.670 mt organik kaplamalı sac ve 19.042 mt doğal gaz boruları kotalarını tüketirken, Tayvan’a ayrılan 13.403 mt teneke ürünleri kotası doldu. Çin ise 8.460 mt büyük kaynaklı borular (25B) kotasını bitirdi.

Kota kullanımı %85’i aşan ürünler aşağıdaki tabloda görülebilir.

Ürün

Ülke

Kota tonajı (mt)

Kullanım (%)

 

Sıcak rulo sac (1A)

Türkiye

398.355

99,97

Güney Kore

161.305

85,0

Cezayir (“diğer ülkeler” kategorisi altında)

111.491

96,36

Soğuk rulo sac

Güney Kore

94.685

90,71

Silisli sac (3A)

Güney Kore

37.560

99,88

Organik kaplamalı sac

Tayvan

22.787

98,96

Quarto levha

Güney Kore

110.148

98,39

Ticari profil ve hafif profiller

Çin

140.406

99,67

İnşaat demiri

Mısır (“diğer ülkeler” kategorisi altında)

27.595

99,99

 

Filmaşin

Malezya

15.089

99,47

Cezayir

15.089

99,91

Mısır

15.089

99,65

Gaz boruları

Türkiye

49.482

99,7

Kutu profil

Makedonya

26.236

98,99

Etiketler: İnşaat Demiri Boru Levha Filmaşin Kutu Profil Ticari Profil Profil Sıcak Rulo Sac Soğuk Rulo Sac Kaplamalı Uzun Ürünler Borular Yassı Ürünler Avrupa Birliği Kota ve Vergiler 

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Pazaryeri Teklifleri

Altı Köşe Demir
Çap:  6 - 70 mm
S235JR-S355JR-SAE 1008/18/20-/40/45/50
SAKA DEMIR CELIK SAN VE TIC A.S.
Teklifi Gör
Kare Demir
Kenar Uzunluğu1:  4 mm
Kenar Uzunluğu2:  60 mm
S235JR-S355JR-SAE 1008/18/20-/40/45/50
SAKA DEMIR CELIK SAN VE TIC A.S.
Teklifi Gör
Yuvarlak Dolu Demir
Çap:  4 - 130 mm
S235JR-S355JR-SAE 1008/18/20/40/45/50
SAKA DEMIR CELIK SAN VE TIC A.S.
Teklifi Gör




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