AB’de bazı çelik ürün kategorilerinde kota kullanım oranı %85’i aştı

Avrupa Komisyonunun son verilerine göre AB’nin 1 Nisan ve 30 Haziran tarihleri arasındaki kota döneminde Vietnam, Türkiye, Güney Kore, Hindistan, Tayvan ve Çin için ayrılan bazı ürün kotaları aşılırken, bazı ürünlerde kullanım oranı %85’in üzerine çıktı.

Tükenen kotalara bakıldığında Vietnam’a “diğer ülkeler” kategorisi altında ayrılan 111.491 mt sıcak rulo sac (1A) kotası tamamen kullanıldı. Türkiye, 43.511 mt (“diğer ülkeler” kategorisi altında) soğuk rulo sac, 15.732 mt organik kaplamalı sac, 94.493 mt inşaat demiri ve 38.124 mt diğer kaynaklı borular kotalarını tüketti. Öte yandan Güney Kore, 178.637 mt metalik kaplamalı sac (4B), 71.099 mt organik kaplamalı sac ve 16.121 mt teneke ürünleri kotalarının tamamını kullandı. Hindistan 78.670 mt organik kaplamalı sac ve 19.042 mt doğal gaz boruları kotalarını tüketirken, Tayvan’a ayrılan 13.403 mt teneke ürünleri kotası doldu. Çin ise 8.460 mt büyük kaynaklı borular (25B) kotasını bitirdi.

Kota kullanımı %85’i aşan ürünler aşağıdaki tabloda görülebilir.