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Voestalpine Teksas’taki doğrudan indirgeme tesisinin çoğunluk hissesini satacak

Pazartesi, 11 Nisan 2022 10:59:58 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avusturyalı çelik üreticisi Voestalpine, Corpus Christi, Teksas’ta bulunan doğrudan indirgeme tesisinin işletme modelini sağlamlaştırmak amacıyla Voestalpine Texas’taki hisselerinin %80’ini satmak için görüşmeler yaptığını açıkladı. Şirketin tesisteki sıcak briketlenmiş demir üretim kapasitelerinin yalnızca bir kısmına ihtiyacı var.

Voestalpine’in yapacağı anlaşma şirketin Linz ve Donawitz’de bulunan tesislerini karbonsuzlaştırmak için gelecekte ihtiyaç duyulan sıcak briketlenmiş demir tonajının güvence altına alınmasını içerecek. Satışın başarılı bir şekilde sonuçlandırılması kâr elde edilmesinin yanı sıra Voestalpine’in net finansal borcunda önemli bir düşüş sağlayabilir.

Öte yandan SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Avrupa Konseyi Rusya’ya karşı bu yıl Ağustos ayından itibaren Rusya’dan kömür ithalatını yasaklayan beşinci yaptırım paketini uygulamaya karar verdi. Bu nedenle Voestalpine kömür tedarik sıkıntısı yaşamamak için Rusya çıkışlı kömür yerine mevcut veya yeni tedarikçilere yönelmeyi düşünebilir.


Etiketler: Avusturya Avrupa Birliği çelik üretimi Voestalpine 

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