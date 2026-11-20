Avusturyalı elektrik iletim sistemi operatörü Austrian Power Grid (APG), Avusturya'nın Yukarı Avusturya eyaletinde yürütülen 800 milyon € değerindeki elektrik altyapı projesi kapsamında yeni Hütte Süd trafo merkezini ve planlanan dört elektrik iletim hattı bölümünden ilk ikisini devreye aldığını açıkladı. Söz konusu proje, Avusturyalı çelik üreticisi voestalpine'in Linz'deki çelik üretim faaliyetlerinin elektrifikasyonunu destekleyecek.

APG'nin açıklamasına göre yeni trafo merkezi, voestalpine'in ilk elektrik ark ocağını (EAF) 2027 yılında devreye almayı planladığı Linz tesisine doğrudan 220 kV elektrik sağlayacak. APG, Netz Oberösterreich ve LINZ NETZ tarafından ortaklaşa yürütülen altyapı projesinin 2030 yılına kadar tamamlanması planlanıyor.

Voestalpine, Linz ve Donawitz tesislerinde 2027 yılında elektrik ark ocakları devreye almayı planlıyor

Voestalpine, greentec steel karbonsuzlaştırma programı kapsamında 2027 yılından itibaren Linz ve Donawitz üretim tesislerinin her birinde birer elektrik ark ocağı devreye almayı ve ardından 2029 yılına kadar her iki tesiste de birer yüksek fırını kapatmayı planlıyor.

Voestalpine CEO'su Herbert Eibensteiner'e göre şirket, programın ilk aşamasına yaklaşık 1,5 milyar € yatırım yapıyor ve çalışmalar planlanan takvime ve bütçeye uygun şekilde ilerliyor. Söz konusu yatırımların, voestalpine'in karbon emisyonunu 2029 yılına kadar 2019 seviyelerine kıyasla %30'a varan oranda azaltmasını sağlaması bekleniyor.

Öte yandan daha geniş kapsamlı elektrik altyapı projesi, bölgedeki mevcut 110 kV altyapısının kademeli olarak yerini alacak yeni bir 220 kV elektrik tedarik şebekesinin geliştirilmesini de içeriyor. Projenin 2030 yılında tamamlanmasıyla Yukarı Avusturya'nın orta kesimindeki elektrik tedarik kapasitesinin 780 MVA'dan 3.400 MVA'ya yükselerek mevcut kapasitenin dört katından fazla olması bekleniyor.