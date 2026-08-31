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Voestalpine Donawitz tesisindeki yeni elektrik ark ocağı projesinde ilerleme kaydediyor

Pazartesi, 31 Ağustos 2026 12:10:28 (GMT+3)   |   İstanbul

Avusturyalı çelik üreticisi Voestalpine, Donawitz tesisindeki yeni elektrik ark ocağı inşasının ilerlediğini ve elektrik ark ocağı 1 ile elektrik ark ocağı 2 olarak adlandırılan iki ocağın önemli bileşenlerinin kurulumunun tamamlandığını duyurdu.

Şirket, ocakların alt ve üst gövdeleri ile kapaklarının kurulduğunu, aynı zamanda kaldırma silindirleri ve elektrot taşıyıcı kollarını içeren döner kulelerin ağır montaj çalışmalarının da tamamlandığını belirtti. Söz konusu bileşenlerin yeni üretim hattının merkezi ergitme ünitesini oluşturacağını ifade etti.

Elektrik arkları 15.000°C'ye varan sıcaklıklara ulaşacak

Her bir elektrik ark ocağında 15.000°C'ye varan sıcaklıklara ulaşan elektrik arkları oluşturmak üzere elektrik şebekesinin üç fazından beslenen üç büyük grafit elektrot kullanılacağı ve ortaya çıkan enerjinin sonraki çelik üretim süreçlerinde kullanılacak hammaddelerin ergitilmesini sağlayacağı dile getirildi.

Voestalpine, söz konusu ocakların ağırlıklı olarak hurda ile çalışacağını ancak çeliğin kalitesini artırmak ve tutarlı bir kimyasal bileşim sağlamak amacıyla sıcak briketlenmiş demir (HBI) de kullanacağını belirtti. Ayrıca gerekli çelik kalitesine bağlı olarak ergitme sırasında kireç, dolomit, karbon ve krom, nikel, molibden ve manganez gibi alaşımların da eklenebileceğini aktardı.

Hurda transfer sistemindeki çalışmalar ilerliyor

Öte yandan şirket, hurda transfer sistemindeki çalışmaların da ilerlediğini paylaştı. Hurda transfer araçlarının malzemeyi hurda sahasından elektrik ark ocağı ünitesine taşıyacağını ve hurda sepetlerinin yer altı konveyör sistemi aracılığıyla ocak holüne aktarılacağını dile getirdi. Ayrıca hurda sepetlerinin montajının tamamen tamamlanarak transfer araçları üzerine yerleştirildiğini bildirdi.

Son olarak Voestalpine, iki ocaktan oluşan yeni elektrik ark ocağı ünitesinin Donawitz tesisinde modern ve kaynak verimli çelik üretiminin temelini oluşturacağını kaydetti.

Etiketler: Avusturya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım Voestalpine 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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