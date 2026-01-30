Voestalpine Böhler Profil birimini elden çıkarıyor, 2025-26 mali yılı AVFÖK beklentisini koruyor

Avusturya merkezli çelik üreticisi Voestalpine, yüksek performanslı metaller biriminde faaliyet gösteren bağlı kuruluşu Voestalpine Böhler Profil’i ABD merkezli Kadant Inc.’e satmak üzere anlaşma imzaladığını açıkladı.

Satış işleminin gerekli yasal onaylara tabi olduğu ve 2025-26 mali yılının sonuna kadar tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

Satış portföy sadeleştirme sürecinin parçası

Voestalpine, satış işleminin yüksek performanslı metaller biriminde yürütülen yeniden yapılandırma ve portföy sadeleştirme sürecinin bir parçası olduğunu vurguladı. Şirketin CEO’su Herbert Eibensteiner, yapılan stratejik incelemeler sonucunda Böhler Profil’in, şirket yapısı, satış kanalları ve operasyonel süreçleri nedeniyle artık grup için ana faaliyet alanı olarak görülmediğini ifade etti.

Eibensteiner ayrıca Kadant’ın şirketin teknik bilgi birikimine ve üretim kabiliyetlerine uzun süredir ilgi gösterdiğini ekledi.

Yüksek performanslı metaller birimi yeniden yapılandırıldı

Voestalpine, Almanya’daki Buderus Edelstahl’in satışı, Avusturya dışındaki tesislerin birleştirilmesi, Mürzzuschlag’daki Voestalpine Böhler Bleche tesisinde yapılan kapasite düzenlemeleri ve son olarak Voestalpine Böhler Profil’in tasfiyesiyle birlikte yüksek performanslı metaller bölümündeki yeniden yapılandırma sürecinin tamamlandığını belirtti.

Şirket, satışa rağmen mali beklentilerinde herhangi bir değişikliğe gitmediğini ve 2025-26 mali yılında AVFÖK’ünün 1,40-1,55 € milyar seviyesinde yer almasını beklediğini paylaştı.