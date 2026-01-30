 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Voestalpine...

Voestalpine Böhler Profil birimini elden çıkarıyor, 2025-26 mali yılı AVFÖK beklentisini koruyor

Cuma, 30 Ocak 2026 12:18:22 (GMT+3)   |   İstanbul

Avusturya merkezli çelik üreticisi Voestalpine, yüksek performanslı metaller biriminde faaliyet gösteren bağlı kuruluşu Voestalpine Böhler Profil’i ABD merkezli Kadant Inc.’e satmak üzere anlaşma imzaladığını açıkladı.

Satış işleminin gerekli yasal onaylara tabi olduğu ve 2025-26 mali yılının sonuna kadar tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

Satış portföy sadeleştirme sürecinin parçası

Voestalpine, satış işleminin yüksek performanslı metaller biriminde yürütülen yeniden yapılandırma ve portföy sadeleştirme sürecinin bir parçası olduğunu vurguladı. Şirketin CEO’su Herbert Eibensteiner, yapılan stratejik incelemeler sonucunda Böhler Profil’in, şirket yapısı, satış kanalları ve operasyonel süreçleri nedeniyle artık grup için ana faaliyet alanı olarak görülmediğini ifade etti.

Eibensteiner ayrıca Kadant’ın şirketin teknik bilgi birikimine ve üretim kabiliyetlerine uzun süredir ilgi gösterdiğini ekledi.

Yüksek performanslı metaller birimi yeniden yapılandırıldı

Voestalpine, Almanya’daki Buderus Edelstahl’in satışı, Avusturya dışındaki tesislerin birleştirilmesi, Mürzzuschlag’daki Voestalpine Böhler Bleche tesisinde yapılan kapasite düzenlemeleri ve son olarak Voestalpine Böhler Profil’in tasfiyesiyle birlikte yüksek performanslı metaller bölümündeki yeniden yapılandırma sürecinin tamamlandığını belirtti.

Şirket, satışa rağmen mali beklentilerinde herhangi bir değişikliğe gitmediğini ve 2025-26 mali yılında AVFÖK’ünün 1,40-1,55 € milyar seviyesinde yer almasını beklediğini paylaştı.


Etiketler: Avusturya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Devralım & Birleşme Voestalpine 

Benzer Haber ve Analizler

Voestalpine bağlı kuruluşu Buderus Edelstahl’in Alman Mutares’e devrini tamamladı

05 Şub | Çelik Haberler

Voestalpine İtalyan vasıflı tel üreticisini devraldı

12 Oca | Çelik Haberler

Voestalpine İtalya’da çelik tel şirketi satın aldı

05 Haz | Çelik Haberler

Voestalpine bu yaz Romanya’da çelik servis merkezi açacak

02 Tem | Çelik Haberler

Voestalpine bağlı kuruluşu tel işleme faaliyetlerini büyütecek

08 May | Çelik Haberler

Voestalpine Baas B.V.’nin araştırma birimini satın aldı

28 Haz | Çelik Haberler

İtalya’da bazı hurda kalitelerinin fiyatları haftalık bazda yükseldi

30 Oca | Hurda ve Hammadde

Türkiye’de iç piyasa hurda fiyatları bu hafta 3-8$/mt yükseldi

30 Oca | Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı pik demir fiyatları kademeli olarak arttı ancak sınırlı kabul gördü

30 Oca | Hurda ve Hammadde

Küresel hurda piyasasına bakış: Türkiye deep sea hurda piyasasında derin sessizlik, Asya toparlanmaya hazırlanıyor

30 Oca | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis