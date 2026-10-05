 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Voestalpine...

Voestalpine ve VERBUND genişletilen H2FUTURE hidrojen pilot tesisini devreye aldı

Pazartesi, 05 Ekim 2026 11:26:12 (GMT+3)   |   İstanbul

Avusturya merkezli çelik üreticisi voestalpine ve yerel enerji şirketi VERBUND, voestalpine'in Linz tesisindeki H2FUTURE yeşil hidrojen pilot tesisinin genişletilen bölümünü devreye alarak araştırma projesini bir sonraki geliştirme aşamasına taşıdı. 16,4 milyon € değerindeki kapasite artışı, yeşil hidrojen üretiminin yanı sıra hidrojenin sıkıştırılması, saflaştırılması, depolanması, yüklenmesi ve kullanımına yönelik araştırmalar yapılmasına imkân sağlıyor.

2019 yılında o dönemde dünyanın en büyük hidrojen pilot tesisi olarak devreye alınan H2FUTURE'a bir sıkıştırma ve saflaştırma ünitesi ile beş hidrojen depolama tankı eklendi. H2FUTURE-Follow-Up projesi kapsamında araştırmalar giderek yeşil hidrojenin özellikle saflık ve basınç açısından endüstriyel uygulamalara hazırlanmasına odaklanacak.

H2FUTURE 2027 sonundan itibaren HY4SMELT'e hidrojen tedarik edecek

Elektroliz yoluyla üretilen hidrojen, genişletilen tesiste sıkıştırılacak, saflaştırılacak ve geçici olarak depolanacak. Beş yeni tanktan dördü hidrojen üretimi ile tüketimi arasındaki dalgalanmaları dengelemek için kullanılırken beşinci tank hidrojen tedarikinde kullanılacak.

2027 yılının sonundan itibaren beşinci tank, yaklaşık bir kilometre uzunluğundaki boru hattı aracılığıyla voestalpine'in Linz'deki endüstriyel ölçekli HY4SMELT demonstrasyon tesisine doğrudan hidrojen sağlayacak. Şirket HY4SMELT'i Avusturya'nın en büyük iklim koruma araştırma projesi olarak tanımlıyor.

Buna ek olarak hidrojen 500 bara kadar sıkıştırılarak kara yoluyla taşınmak üzere treylerlere yüklenebilecek ve böylece dış müşterilerin yanı sıra diğer endüstriyel ve araştırma projelerine de tedarik edilebilecek. Bunlar arasında voestalpine'in Donawitz tesisindeki SuSteel araştırma projesi de bulunuyor.

İlk araştırma sonuçlarının 2026 sonuna kadar açıklanması bekleniyor

H2FUTURE-Follow-Up projesi kapsamında işlev testleri halihazırda başlarken ilk araştırma sonuçlarının 2026 yılının sonuna kadar elde edilmesi bekleniyor. Projenin 2030 yılı Aralık ayına kadar devam etmesi planlanırken proje Avusturya Federal Ekonomi, Enerji ve Turizm Bakanlığı tarafından destekleniyor.

Mevcut H2FUTURE tesisi 6 MW bağlantı gücüne sahip ve her biri 50 elektroliz hücresinden oluşan 12 yığın içeriyor. Tesis saatte 1.200 m³ yeşil hidrojen üretebiliyor ve 2019 yılında faaliyete geçmesinden bu yana yaklaşık 2.000 mt yeşil hidrojen üretti.

Hidrojen voestalpine'in çelik üretimindeki karbonsuzlaşma sürecini destekleyecek

Proje, voestalpine'in çelik üretimindeki dönüşümde hidrojenin rolüne yönelik araştırmalarının bir parçasını oluşturuyor. Şirket greentec steel programı kapsamında 2027 yılının ilk yarısında Linz ve Donawitz tesislerinin her birinde yeşil elektrikle çalışan birer elektrik ark ocağını devreye almayı planlıyor.

Voestalpine, dönüşümün bu ilk aşamasıyla karbon emisyonlarını 2029 yılına kadar %30'a varan oranda azaltmayı beklerken uzun vadede 2050 yılına kadar çelik üretiminde net sıfır karbon emisyonuna ulaşmayı hedefliyor.

Etiketler: Avusturya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma Voestalpine 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

Benzer Haber ve Analizler

Voestalpine hidrojen bazlı çelik üretim tesisini 2027'de tamamlamayı hedefliyor

14 Eyl | Çelik Haberler

Voestalpine: Ücretsiz karbon tahsisatlarının uzatılmaması halinde maliyetler 2 milyar € artacak

21 Eki | Çelik Haberler

Primetals Avusturya’da hidrojen bazlı yeşil çelik tesisinin temelini attı

26 Eyl | Çelik Haberler

Voestalpine yeşil çeliğe geçiş için TSR Group ile uzun vadeli hurda tedarik anlaşması imzaladı

04 Ağu | Çelik Haberler

Voestalpine Donawitz tesisinde dünyanın ilk hidrojen bazlı yeşil rayını üretti

31 Tem | Çelik Haberler

Voestalpine yeşil çelik ve karbonsuzlaşma hedeflerini desteklemek için hidrojen projesini genişletecek

09 Tem | Çelik Haberler

Voestalpine adil rekabet koşulları için elektrik fiyatı tazminatı talep ediyor

08 May | Çelik Haberler

Primetals, Mitsubishi, Voestalpine ve Rio Tinto Avusturya'da yeni bir tesis kuracak

09 Nis | Çelik Haberler

Avrupa Yatırım Bankası karbonsuzlaşma faaliyetleri için Voestalpine’e kredi verdi

02 Tem | Çelik Haberler

Voestalpine dünyanın ilk yeşil filmaşinini üretti

15 Nis | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis