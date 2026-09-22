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Voestalpine Linz greentec çelik projesi için elektrik ark ocağı ekipmanlarını teslim aldı

Salı, 22 Eylül 2026 12:27:47 (GMT+3)   |   İstanbul

Avusturya merkezli çelik üreticisi voestalpine, Linz tesisindeki yeni elektrik ark ocağının ana ekipmanlarını teslim alarak greentec çelik karbonsuzlaşma programının uygulanmasında bir aşamayı daha tamamladı. Yeni elektrik ark ocağının 2027 yılının ilk yarısında faaliyete geçmesi planlanırken, tam kapasiteye ulaştığında önemli ölçüde daha düşük karbon ayak iziyle yıllık yaklaşık 1,6 milyon mt çelik üretecek.

Toplam ağırlığı 790 mt olan elektrik ark ocağı bileşenleri, ağırlıklı olarak gemiyle olmak üzere birkaç sevkiyatla Linz tesisine ulaştırıldı. Ana bileşenler Almanya, İtalya ve Türkiye'de üretilirken, halihazırda yeni üretim tesisinde kurulum, ayarlama ve entegrasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor. Voestalpine projeyi tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies ile birlikte yürütüyor.

Linz ve Donawitz elektrik ark ocağı projeleri planlandığı şekilde ilerliyor

Voestalpine, greentec çelik programı kapsamında hem Linz hem de Donawitz tesislerinde yeni elektrik ark ocağı bazlı çelik üretim tesisleri inşa ederken inşaat süresince üretimini yüksek kapasitede sürdürüyor. Şirkete göre 2026 yılı, inşaat çalışmalarının tamamlanacağı, ana ekipmanların teslim edilerek kurulacağı ve gerekli yardımcı altyapının faaliyete geçeceği önemli bir uygulama yılı olacak.

Yeni elektrik ark ocaklarında ilk ergitmelerin ve resmi devreye alma işlemlerinin 2027 yılının ilk yarısında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ardından istikrarlı üretime ulaşılmadan önce testler, deneme faaliyetleri ve kontrolleri kapsayan kademeli bir kapasite artırma süreci yürütülecek.

Voestalpine 2029 yılına kadar karbon emisyonunu %30 azaltmayı hedefliyor

Linz ve Donawitz elektrik ark ocakları, voestalpine'ın elektrik bazlı çelik üretimine kademeli geçişinin ilk aşamasını oluşturuyor. Şirket, iki ocağın devreye alınmasıyla 2029 yılına kadar karbon emisyonunu 2019 seviyelerine kıyasla %30'a kadar azaltmayı bekliyor. Voestalpine'e göre bu azalma, Avusturya'nın yıllık karbon emisyonunun yaklaşık %5'ine karşılık geliyor.

Şirket, uzun vadede net sıfır karbonlu çelik üretimine ulaşma hedefiyle greentec çelik programı kapsamında çelik üretimindeki kademeli dönüşümünü sürdürmeyi planlıyor.

Etiketler: Avusturya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Voestalpine 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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