Voestalpine Avrupalı demir yolu şirketlerinden 500 milyon €’luk sipariş aldı

Avusturya merkezli çelik üreticisi Voestalpine AG, Railway Systems bölümünün Alman devlet demir yolu şirketi Deutsche Bahn (DB) ve İsviçre merkezli muadili İsviçre Federal Demir Yolları (SBB) tarafından toplam 500 milyon € tutarında sipariş aldığını açıkladı. Şirkete göre söz konusu kontratlar kapsamında raylar, makas sistemleri, sinyal teknolojisi ve izleme uygulamaları tedarik edilecek.

Voestalpine, bu kontratların şirketin gelişmiş demir yolu altyapı sistemleri alanındaki küresel konumunu pekiştirdiğini ve Avrupa genelinde entegre ve dijitalleşmiş demir yolu çözümlerine yönelik artan talebi yansıttığını vurguladı.

Voestalpine CEO’su Herbert Eibensteiner, söz konusu kontratların şirketin DB ve SBB ile uzun süredir devam eden iş ortaklıklarını güçlendirdiğini, aynı zamanda Avrupa demir yolu altyapısının modernizasyonu ve dijital dönüşümüne katkı sağladığını ifade etti. Eibensteiner ayrıca Railway Systems segmentinin zorlu ekonomik koşullara rağmen büyüme potansiyelini koruduğunu belirtti.

Deutsche Bahn altyapı yatırımlarını hızlandırıyor

Bununla birlikte Deutsche Bahn, ulusal demir yolu ağını modernize etmek amacıyla yalnızca 2026 yılında 23 milyar €’nun üzerinde yatırım yapmayı planlıyor. Bu kapsamda Voestalpine Railway Systems, birçok büyük proje için yüksek kaliteli raylar ve makas bileşenleri tedarik edecek. Bu projeler arasında Frankfurt ana istasyonunun yenilenmesi ve kapasite ile verimliliğin artırılması açısından kritik öneme sahip Hamburg-Berlin hattı gibi yüksek performanslı hatların modernizasyonu yer alıyor.

Büyük yenileme projelerinde kilit rol

Voestalpine Railway Systems ayrıca Avrupa’nın en yoğun demir yolu koridorlarından biri olan Frankfurt ile Mannheim arasındaki 70 km uzunluğundaki Riedbahn hattının yenilenmesinde de önemli rol oynadı. Şirket Donawitz tesisinde üretilen rayları tedarik ederken, kurulan makas sistemlerinin önemli bir kısmı Voestalpine teknolojisi ile donatıldı.