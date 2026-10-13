Voestalpine Donawitz'teki elektrik ark ocağının kurulumunda sona yaklaştı, ilk üretimi 2027'nin ilk yarısında hedefliyor

Avusturyalı çelik üreticisi Voestalpine, greentec steel karbonsuzlaşma programı kapsamında Donawitz tesisindeki yeni elektrik ark ocağının kurulum çalışmalarının planlanan takvime uygun şekilde büyük ölçüde tamamlandığını ve tesisin bazı bölümlerinde üretim öncesi ekipman testlerine başlandığını duyurdu.

2027 yılının ilk yarısında Donawitz tesisinde çelik üretiminin bir kısmının elektrik ark ocağıyla gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi. Yeni ekipman tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde yıllık yaklaşık 850.000 mt daha düşük emisyonlu çelik üretebileceği aktarıldı. Ayrıca İtalyan tesis ekipmanı üreticisi Danieli'nin elektrik ark ocağının ana ekipmanlarının montajını ve ilk devreye alma çalışmalarını koordine ettiği de ifade edildi.

2027'de planlanan üretim öncesinde ekipman testleri başladı

Ana kurulum çalışmalarının tamamlanma aşamasına gelmesiyle konveyör sistemleri, hidrolik sistemler, elektrik tesisatları, soğutma devreleri ve otomasyon ekipmanlarının test edilmesi dahil olmak üzere üretim öncesi testlere başlandığı dile getirildi. Bu süreçte mekanik sistemler, sensörler, kontrol sistemleri ve güvenlik ekipmanlarının birlikte uyumlu çalışıp çalışmadığının test edileceği belirtildi. Başlıca inşaat ve kurulum çalışmalarının 2026 yılında tamamlanmasının ve hem Donawitz hem de Linz tesislerinde ilk çelik ergitme işlemlerinin 2027 yılının ilk yarısında gerçekleştirilmesinin planlandığı paylaşıldı.

Aynı zamanda Voestalpine, finansmanla ilgili belirsizliklerin giderilmesi koşuluyla Donawitz elektrik ark ocaklı tesisinin kapasitesini 2030 yılına kadar daha da artırmayı planladığına dikkat çekti. Yaklaşık 100 milyon € tutarındaki yatırım kapsamında ilave elektrik tedarik altyapısının kurulmasının, üçüncü bir ikincil metalürji hattının devreye alınmasının ve hurda lojistiği kapasitesinin artırılmasının öngörüldüğünü dile getirdi. Bu sayede Donawitz tesisinin 2030 yılından itibaren elektrik ark ocağı bazlı çelik üretimine geçişinin tamamlanabileceğini kaydetti.