Voestalpine elektrik ark ocaklı üretime geçişi desteklemek için yeni elektrik santrali ünitesini devreye aldı

Avusturyalı çelik üreticisi Voestalpine, greentec steel karbonsuzlaşma programı kapsamında Linz tesisinde yeni bir elektrik santrali ünitesini devreye aldığını ve böylece tesisi 2027 yılında elektrik ark ocağı bazlı çelik üretimine geçişe hazırladığını duyurdu.

2026 yılının yaz aylarında tamamlanarak teslim edilen söz konusu ünitenin şirketin yeni elektrik ark ocağının soğutma süreçlerinden elde edilen buharla elektrik üretmesini sağlayacağı aktarıldı.

Yeni ünite yüksek fırın gazı arzındaki düşüşü dengeleyecek

Şirketin Linz tesisinde elektrik üretimini yüksek fırın gazıyla çalışan jeneratörlerde gerçekleştirdiği ifade edildi. Ancak 2027 yılında 5 No'lu yüksek fırının yerine yeni elektrik ark ocağının kullanılmaya başlamasıyla yüksek fırın gazı arzının azalacağı dile getirildi. Yeni ünitenin elektrik ark ocağı tarafından üretilen buharı elektrik üretiminde kullanarak bu açığı kapatacağı dile getirildi.

Elektrik ark ocağının devreye alınacağı tarihi öncesinde gerçek çalışma koşullarını test ettiğini ve nihai performans kontrollerini gerçekleştirdiğini ifade eden Voestalpine, yeni ünitenin tesisin hem elektrik ark ocakları hem de yüksek fırınların kullanıldığı hibrit üretime geçişini desteklemeye hazır olduğunu kaydetti.