Basında çıkan haberlere göre Avusturya merkezli çelik üreticisi voestalpine, ABD'nin ithalat vergilerinin şirketin ihracatı üzerindeki etkisi nedeniyle Avusturya'nın Kindberg kentindeki dikişsiz çelik boru üretim tesisinde çalışan sayısını 2027 yılı Mart ayı sonuna kadar yaklaşık 150 kişi azaltmayı planlıyor. Şirket, tesisin başlıca satış pazarı olan ABD'ye sevkiyatların, ilave ticaret vergilerinin uygulanmaya başlamasının ardından ekonomik açıdan yalnızca çok sınırlı ölçüde uygulanabilir hale geldiğini belirtti.

ABD'nin dikişsiz çelik borulara uyguladığı vergiler %107,38'e kadar ulaşıyor

Şirkete göre Kindberg tesisinde petrol ve doğal gaz sektörü için üretilen dikişsiz çelik borular halihazırda ABD'de üç ayrı ticaret önlemine tabi tutuluyor. Bunlar, ulusal güvenlik hükümleri kapsamında uygulanan %50 oranındaki gümrük vergisi, %47,21 oranındaki antidamping vergisi ve %10,17 oranındaki telafi edici vergiden oluşuyor. Böylece toplam vergi oranı %107,38'e kadar ulaşabiliyor.

Toplam %57,38 oranındaki ilave antidamping ve telafi edici vergiler, ABD Ticaret Bakanlığının ön tespitlerine dayanıyor. Voestalpine, antidamping soruşturmasında kullanılan hesaplama yöntemine itiraz ederek ABD makamlarının şirketin kendi verileri yerine rakip bir şirketin karşılaştırmalı verilerini esas aldığını belirtti.

Haberlere göre takvimlerde değişiklik yapılmaması halinde telafi edici vergi ve antidamping soruşturmalarına ilişkin nihai kararların sırasıyla 12 Ocak ve 22 Mart 2027 tarihlerinde açıklanması bekleniyor. Öte yandan voestalpine, ön tespitleri incelemeyi ve mevcut hukuki yollara başvurmayı planladığını bildirdi.

Kindberg tesisinde üretim kapasitesinin ayarlanması planlanıyor

Voestalpine, ticaret kısıtlamalarına yanıt olarak Kindberg tesisindeki üretim kapasitesini ayarlamayı planlıyor. Bu kapsamda 2027 yılı Mart ayı sonuna kadar yaklaşık 150 pozisyonun azaltılması öngörülüyor. Şirket, işten çıkarmalardan etkilenecek çalışanlar için Kasım ayı sonuna kadar işçi temsilciliğiyle iş birliği içinde bir sosyal plan hazırlamayı hedefliyor.

30 Eylül 2026 itibarıyla Kindberg tesisinde yaklaşık 950 kişi istihdam edilirken, tesisin 2025-26 mali yılındaki satış geliri yaklaşık 460 milyon € seviyesinde gerçekleşti. Voestalpine, ABD'nin uyguladığı vergilere ek olarak alternatif pazarlar arasında yer alan Orta Doğu'daki koşulların da süregelen çatışmalar nedeniyle zorlu olmaya devam ettiğine dikkat çekti.

Kindberg tesisi, petrol ve doğal gaz sektörü için dikişsiz çelik borular ve dişli bağlantı parçalarının yanı sıra ticari araçlarda, tünel ankrajlarında ve basınçlı uygulamalarda kullanılan endüstriyel borular üretiyor. Tesis ayrıca jeotermal uygulamalar ile hidrojen depolama ve taşımacılığına yönelik ürünler de sunuyor.