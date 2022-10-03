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Voestalpine sürdürülebilirliğe yönelik araştırma projelerini yoğunlaştırıyor

Pazartesi, 03 Ekim 2022 15:48:36 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avusturyalı çelik üreticisi Voestalpine AG, sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak amacıyla 2022-23 mali yılında araştırma ve geliştirme çalışmaları için yaklaşık 196 milyon €’luk bütçe ayırdığını açıkladı. Araştırma öncelikleri arasında üretim süreçlerinin dijitalleştirilmesi, yenilikçi ürünler geliştirilmesi ve iklime zarar vermeyen çelik üretimine geçiş yer alıyor.

Voestalpine’in CEO’su Herbert Eibensteiner, “Araştırma ve geliştirmenin Voestalpine’de önemli bir rol oynadığı gerçeği, bu yılki 196 milyon €’luk rekor bütçede görülebilir. Yeni ürünlere ve süreçlere yatırım yaparak talep gören ürün segmentlerindeki konumumuzu sağlamlaştırıyoruz. Diğer araştırma odağımız greentec çelik. Ayrıca gelecekte yeşil çelik üretiminde lider olmak istiyoruz,” şeklinde konuştu.

Greentec çelik şirketin yeşil çelik üretimine yönelik aşamalı planı. Planın ilk aşamasına göre amaç 2027 yılından itibaren karbon emisyonunu üçte bir oranında azaltmak. Mevcut yüksek fırınla çelik üretim sürecinin bir kısmının yerini hibrit elektrikli çelik üretim süreci alacak. Araştırmalar gelecekte yüksek kaliteli çelik üretebilmek için malzeme teknolojisine odaklanacak.


Etiketler: Avusturya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Voestalpine 

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