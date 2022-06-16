Voestalpine müşterilerine ilk karbonu azaltılmış birinci kalite çeliği teslim etti

Perşembe, 16 Haziran 2022 10:58:02 (GMT+3) | İstanbul

Avusturyalı çelik üreticisi Voestalpine ilk greentec özellikli çelik rulolarını Linz tesisinden sevk ettiğini açıkladı.

Şirket çelik biriminde üretilen tüm yassı mamulleri geçtiğimiz yılın sonundan bu yana düşük karbonlu olarak sunuyor. Örnekler arasında rüzgar türbinlerinde kullanılan silisli çelik ve otomobil üretiminde kullanılan yüksek çekme dayanımına sahip çelikler yer alıyor. Üretim sürecinde kok kömürünün hidrojen bazlı bir indirgeme maddesiyle kısmen değiştirilmesi gibi ayarlamalar yapılarak karbon emisyonu azaltılıyor.

Voestalpine’in CEO’su Herbert Eibensteiner, “Şu anda daha çevre dostu çeliğin yer aldığı bir pazar ortaya çıkıyor. Yüksek kaliteli ürün sektöründe bu artan talebi yenilikçi greentec çelik ürünlerimizle karşılarken, aynı zamanda küresel iklim hedeflerine katkıda bulunuyoruz,” dedi.

Voestalpine üretim sürecini optimize etmenin yanı sıra yenilenebilir enerji kullanımına da odaklanıyor. Şirket Linz tesisinde çelik üretimi sırasında tükettiği elektriğin yaklaşık %70’ini üretim sürecinin bir yan ürünü olan gazları kullanarak üretiyor. Şirketin kalan enerji tüketimi kademeli olarak yenilenebilir kaynaklara dönüştürülüyor.