﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Voestalpine Linz tesisinde kurulacak elektrik ark ocağı için Primetals’e sipariş verdi

Pazartesi, 15 Ocak 2024 10:03:52 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avusturyalı çelik üreticisi Voestalpine AG Linz tesisinde inşa edilecek 180 tonluk elektrik ark ocağının temini için İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies’i seçtiğini açıkladı. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket yeni ocağın temelini geçtiğimiz yılın Ekim ayında atmıştı.

Primetals Technologies Avusturya GmbH elektrik ark ocağının otomasyon, güç kaynağı, kapasitör bankası, konveyör teknolojisi, ısı geri kazanımı ile toz giderme dahil tüm ekipmanların kurulumu, montajı ve devreye alınmasından sorumlu olacak.

Yıllık yaklaşık 1,6 milyon mt karbonu azaltılmış çelik üretim kapasitesine sahip olacak elektrik ark ocağı 2027 yılında devreye alınacak.


Etiketler: Avusturya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Voestalpine 

Benzer Haber ve Analizler

Danieli Voestalpine’in Linz tesisindeki slab döküm ünitesini yenileyecek

24 Kas | Çelik Haberler

Voestalpine Kapfenberg’de bulunan vasıflı çelik tesisini resmen devreye aldı

19 Eki | Çelik Haberler

Voestalpine Linz tesisinde elektrik ark ocağı inşasına başladı

11 Eki | Çelik Haberler

Danieli, Voestalpine Stahl Donawitz'e iki yeni ergitme sistemi tedarik edecek

02 Eki | Çelik Haberler

Voestalpine Donawitz tesisinde elektrik ark ocağı inşasına başladı

14 Eyl | Çelik Haberler

Voestalpine Alman çelik servis merkezine greentec çeliği tedarik edecek

13 Tem | Çelik Haberler

Voestalpine’in satış gelirleri 2022-23 mali yılında rekor seviyede kaydedildi

08 Haz | Çelik Haberler

Voestalpine iki adet elektrik ark ocağına yönelik 1,5 milyar €’luk yatırımı için onay aldı

23 Mar | Çelik Haberler

Fortescue ve Primetals, Voestalpine için yeşil demir üretim tesisi geliştirecek

21 Ara | Çelik Haberler

Voestalpine sürdürülebilirliğe yönelik araştırma projelerini yoğunlaştırıyor

03 Eki | Çelik Haberler