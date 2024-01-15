Voestalpine Linz tesisinde kurulacak elektrik ark ocağı için Primetals’e sipariş verdi

Pazartesi, 15 Ocak 2024 10:03:52 (GMT+3) | İstanbul

Avusturyalı çelik üreticisi Voestalpine AG Linz tesisinde inşa edilecek 180 tonluk elektrik ark ocağının temini için İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies’i seçtiğini açıkladı. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket yeni ocağın temelini geçtiğimiz yılın Ekim ayında atmıştı.

Primetals Technologies Avusturya GmbH elektrik ark ocağının otomasyon, güç kaynağı, kapasitör bankası, konveyör teknolojisi, ısı geri kazanımı ile toz giderme dahil tüm ekipmanların kurulumu, montajı ve devreye alınmasından sorumlu olacak.

Yıllık yaklaşık 1,6 milyon mt karbonu azaltılmış çelik üretim kapasitesine sahip olacak elektrik ark ocağı 2027 yılında devreye alınacak.