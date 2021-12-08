Voestalpine ilk karbonu azaltılmış çelik greentec’i piyasaya sundu

Çarşamba, 08 Aralık 2021 12:36:35 (GMT+3) | İstanbul

Avusturyalı çelik üreticisi Voestalpine AG, Linz’de bulunan çelik birimi tarafından üretilen tüm yassı çelik ürünlerin karbonu azaltılmış bir türünü piyasaya sunduğunu açıkladı. Ürün, şirketin çelik üretiminin uzun vadeli karbondan arındırılmasına yönelik aşamalı planı olan greentec çelik adı altında olacak.

Greentec çelik, Voestalpine’in doğrudan karbon salımını geleneksel üretim yöntemlerine kıyasla yaklaşık %10 oranında azaltmasına olanak tanıyor. Şirket, şu anda birkaç müşteri siparişini işleme aldıklarını ve sıcak haddelenmiş çelik şerit ile isovac silisli çelik gibi greentec çeliğe yönelik talebin artmasını beklediklerini belirtti.

Bu üretim yöntemi gerçekleştirilirken indirgeyici madde değiştirilip hurdanın payı en üst düzeye çıkarılarak yeşil elektriğe dönüştürülüyor.

Açıklamaya göre, şirketin planının bir sonraki aşamasında, mevcut yüksek fırın üretimi kısmen hibrit-elektrikli çelik üretim yöntemiyle değiştirilerek karbon salımı 2030 yılına kadar yaklaşık üçte bir oranında azaltacak. Şirket, 2050 yılına kadar karbonsuz çelik üretimi hedefine ulaşmayı planlıyor.