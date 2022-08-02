Voestalpine emisyon azaltma hedeflerini genişletti

Salı, 02 Ağustos 2022 12:28:29 (GMT+3) | İstanbul

Avusturyalı çelik üreticisi Voestalpine AG üretimden kaynaklanan sera gazı emisyonuna (Kapsam 1) ek olarak Kapsam 2 (enerjiyle ilgili) ve Kapsam 3 (hammadde, nakliyeyle ilgili) emisyonunu azaltmak için yeni hedefler belirlediğini açıkladı.

Şirket 2029 yılına kadar Kapsam 1 ve 2 emisyonunu 2019 yılına kıyasla %30 ve Kapsam 3 emisyonunu %25 azaltmayı planlıyor. Hedefler sadece Linz ve Donawitz çelik üretim tesisleri için değil, tüm Voestalpine Group için geçerli olacak.

Öte yandan Voestalpine 2027 yılında Linz ve Donawitz tesislerinin her birinde elektrik ark ocağı devreye alacak. Şirket 2050 yılına kadar hidrojen kullanarak karbonsuz üretim gerçekleştirmeyi hedefliyor.