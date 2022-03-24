Voestalpine düşük karbon emisyonlu çelik tesisi inşa edecek

Perşembe, 24 Mart 2022 11:04:14 (GMT+3) | İstanbul

Avusturyalı çelik üreticisi Voestalpine düşük karbon emisyonlu bir çelik tesisi inşa etmek amacıyla 2022 yılının yazında Linz ve Donawitz’de bulunan iki tesisinde gerekli inşaat alanlarını temizlemeye ve altyapıyı dönüştürmeye başlayacağını açıkladı. Voestalpine yeni tesiste tüm yassı çelik ürünlerinin karbonu azaltılmış bir türü olan greentec çelik üretecek.

Şirket önümüzdeki yıl, inşaatına 2024 yılında başlanacak olan iki elektrik ark ocağına yatırım yapacak. 2027 yılının başında Linz ve Donawitz tesislerinde birer elektrik ark ocağı devreye alınacak. Toplam yatırım maliyeti yaklaşık 1 milyar €’ya ulaşacak. Kömür bazlı yüksek fırın üretiminden elektrik ark ocaklı üretime geçiş karbon emisyonunun yaklaşık %30 gibi büyük bir oranda azaltılmasını sağlayacak.