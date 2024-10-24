Voestalpine bağlı kuruluşu Buderus Edelstahl’i Alman Mutares’e devredecek

Avusturyalı çelik üreticisi Voestalpine AG, Almanya’da yüksek performanslı metal alanında faaliyet gösteren bağlı kuruluşu Buderus Edelstahl’in satışına yönelik pazarlıkları tamamladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, rekabet kurumlarından gerekli izinlerin alınmasının ardından Buderus Edelstahl’in Almanya merkezli yatırım şirketi Mutares SE & Co. KGaA’ya devredileceği belirtilirken satış bedeli paylaşılmadı. Devir işlemlerinin bu yılın dördüncü çeyreğinin sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Öte yandan Voestalpine, Avrupa dışındaki ülkelerden gelen ciddi rekabet sebebiyle takım çeliği ve mühendislik çeliği üretimini azaltacağını, ayrıca yüksek teknolojili çelik kaliteleri üretimine odaklanacağını vurguladı.