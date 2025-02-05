Voestalpine bağlı kuruluşu Buderus Edelstahl’in Alman Mutares’e devrini tamamladı

Avusturyalı çelik üreticisi Voestalpine AG, Almanya’da yüksek performanslı metal alanında faaliyet gösteren bağlı kuruluşu Buderus Edelstahl’in Almanya merkezli yatırım şirketi Mutares SE & Co. KGaA’ya satışını tamamladığını duyurdu. Şirketler satış fiyatını açıklamadı.
Buderus Edelstahl’in satışıyla Voestalpine’in yüksek performanslı metal birimi, ürün portföyünü talep gören yüksek performanslı ürün segmentine yoğunlaştırıyor ve Avrupa dışındaki ülkelerden gelen ciddi rekabet nedeniyle takım çeliği ve yüksek kaliteli mühendislik çeliği üretimini azaltıyor.