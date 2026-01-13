 |  Giriş 
Voestalpine Linz’deki tandem soğuk haddehanesini yenileyecek

Salı, 13 Ocak 2026 12:07:17 (GMT+3)   |   İstanbul

Avusturya merkezli çelik üreticisi Voestalpine, Avusturya’daki Linz tesisinde bulunan BETA 2 asitleme hattı ve tandem soğuk haddehanesinde kapsamlı bir otomasyon sistemi kurulması amacıyla İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies ile anlaştı. Primetals devreye alma sürecinin 2026 yılının ortasında planlandığını belirtti.

Primetals’a göre proje kapsamında asitleme hattı ve tandem soğuk haddehanenin 1. ve 2. seviye süreç kontrol sistemlerinde otomasyon teknolojilerine yönelik geliştirme çalışmaları gerçekleştirilecek. Primetals çalışmaların BT güvenliğini, sistem kullanılabilirliğini ve en güncel otomasyon standartlarıyla uyumu artıracağını ifade etti.

İki şirket Linz’de ayrıca çeşitli büyük ölçekli demir ve çelik üretim projelerinde de iş birliği yapıyor. Bu projeler arasında Hy4Smelt projesi ile 180 mt kapasiteli bir elektrik ark ocağının kurulumu yer alıyor.

Primetals söz konusu projelerin tamamının Linz sahasında bulunduğunu belirterek Voestalpine ile kurduğu uzun vadeli teknolojik iş birliğinin altını çizdi.


