Voestalpine, Avusturya’nın yüksek hızlı demir yolu hattına birinci kalite ray tedarik etti

Salı, 18 Kasım 2025 14:30:42 (GMT+3)   |   İstanbul

Avusturyalı çelik üreticisi Voestalpine, bağlı kuruluşu Voestalpine Railway Systems’ın ülkenin yeni yüksek hızlı Koralm demir yolu hattı için ultra uzun raylar, gelişmiş makas sistemleri ve dijital izleme teknolojisi dahil olmak üzere birinci sınıf demir yolu altyapısı tedarik ettiğini duyurdu. 14 Aralık 2025 tarihinde faaliyete alınacak olan hat, Graz ve Klagenfurt şehirlerini birbirine bağlamanın yanı sıra Avusturya’nın en uzun demir yolu tünelini de içerecek.

Anlaşma kapsamında Voestalpine, Donawitz haddehanesinde ürettiği 120 metre uzunluğunda yaklaşık 290 kilometrelik ray tedariki gerçekleştirdiğini ifade etti. Saatte 250 kilometreye varan hıza uygun şekilde tasarlanan rayların, demir yolu hattının performansını iyileştirdiğini, kullanım süresini uzattığını ve bakım maliyetlerini düşürdüğünü dile getirdi.

Yüksek teknoloji makaslar ve dijital sistemler

Bununla birlikte projenin, Voestalpine Railway System’ın Zeltweg tesisinde üretilen 235 adet demir yolu makası ve Avusturya Federal Demir Yolları ile Weichenwerk Wörth’ün ortaklaşa ürettiği dijital izleme sistemlerini de kapsadığı paylaşıldı.

Dijital izleme sistemlerinin altyapının durumunu devamlı takip ederek yüksek güvenlik standartlarını desteklediği, aynı zamanda koşullara dayalı veya önleyici bakım çalışmalarına olanak tanıdığı belirtildi.


