Vietnam’ın çelik ve hurda ithalatı Temmuz ayında düştü

Pazartesi, 16 Ağustos 2021 11:06:14 (GMT+3) | İstanbul

Bu yıl Temmuz ayında, Vietnam’ın çelik ithalatı Haziran ayına kıyasla %17 düşerek 932.731 mt olurken, hurda ithalatı aylık bazda %0,4 düşüşle 704.594 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk yedi ayında ise, ülkenin çelik ithalatı yıllık %1,2 düşerek 8,03 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla %32,5 artış göstererek 4,15 milyon mt oldu.

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Haziran (mt) Yıllık değişim % Ocak-Haziran (mt) Yıllık değişim % ABD 278.133 203,8 1.090.866 156,1 Japonya 191.587 -25,8 1.614.446 -9,1 Avustralya 90.199 616,5 349.025 118,2

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler