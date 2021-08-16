Vietnam’ın çelik ve hurda ithalatı Temmuz ayında düştü

Bu yıl Temmuz ayında, Vietnam’ın çelik ithalatı Haziran ayına kıyasla %17 düşerek 932.731 mt olurken, hurda ithalatı aylık bazda %0,4 düşüşle 704.594 mt seviyesinde kaydedildi.
Yılın ilk yedi ayında ise, ülkenin çelik ithalatı yıllık %1,2 düşerek 8,03 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla %32,5 artış göstererek 4,15 milyon mt oldu.
Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Haziran (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Ocak-Haziran (mt)
|
Yıllık değişim %
|
ABD
|
278.133
|
203,8
|
1.090.866
|
156,1
|
Japonya
|
191.587
|
-25,8
|
1.614.446
|
-9,1
|
Avustralya
|
90.199
|
616,5
|
349.025
|
118,2
Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Haziran (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Ocak-Haziran (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Çin
|
362.039
|
81,2
|
4.005.069
|
61,6
|
Hindistan
|
168.267
|
-62,9
|
755.233
|
-51,6
|
Japonya
|
140.486
|
-40,8
|
1.084.200
|
-23,9
|
Güney Kore
|
131.227
|
-24,3
|
899.642
|
-9,1
|
Tayvan
|
93.050
|
-37,2
|
705.322
|
-29,1