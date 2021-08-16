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Vietnam’ın çelik ve hurda ithalatı Temmuz ayında düştü

Pazartesi, 16 Ağustos 2021 11:06:14 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Bu yıl Temmuz ayında, Vietnam’ın çelik ithalatı Haziran ayına kıyasla %17 düşerek 932.731 mt olurken, hurda ithalatı aylık bazda %0,4 düşüşle 704.594 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk yedi ayında ise, ülkenin çelik ithalatı yıllık %1,2 düşerek 8,03 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla %32,5 artış göstererek 4,15 milyon mt oldu.

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke

Haziran (mt)

Yıllık değişim %

Ocak-Haziran (mt)

Yıllık değişim %

ABD

278.133

203,8

1.090.866

156,1

Japonya

191.587

-25,8

1.614.446

-9,1

Avustralya

90.199

616,5

349.025

118,2

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke

Haziran (mt)

Yıllık değişim %

Ocak-Haziran (mt)

Yıllık değişim %

Çin

362.039

81,2

4.005.069

61,6

Hindistan

168.267

-62,9

755.233

-51,6

Japonya

140.486

-40,8

1.084.200

-23,9

Güney Kore

131.227

-24,3

899.642

-9,1

Tayvan

93.050

-37,2

705.322

-29,1

Etiketler: Güneydoğu Asya  ith/ihr istatistikleri  hammaddeler  Vietnam  hurda  |  benzer haberler »


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