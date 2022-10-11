﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Vietnam’ın çelik ithalatı Eylül ayında aylık %5,3 azaldı

Salı, 11 Ekim 2022 11:49:15 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı bu yılın Eylül ayında aylık %5,3 düşerek 743.359 mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla neredeyse değişiklik göstermeyerek 328.884 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk dokuz ayında ise, ülkenin çelik ithalatı yıllık %8,3 düşüşle 8,93 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla %31 düşüş göstererek 3,41 milyon mt oldu.

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke

Eylül (mt)

Yıllık değişim %

Ocak-Eylül (mt)

Yıllık değişim %

Japonya

123.515

+51,9

1.014.454

-43,4

ABD

67.120

-58,4

755.592

-45,1

Hong Kong

29.908

-18,3

318.997

-14,4

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke

Eylül (mt)

Yıllık değişim %

Ocak-Eylül (mt)

Yıllık değişim %

Çin

223.250

+17,9

3.990.723

-10,6

Tayvan

116.946

+138,3

861.009

+2,9

Hindistan

116.658

-49,8

707.880

-38,9

Güney Kore

110.979

+0,1

1.021.795

-9,4

Japonya

97.470

+19,9

1.380.877

-22,9

Etiketler: Hurda Hammaddeler Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

IREPAS hammadde tedarikçileri komitesi: Güney Asya hariç piyasada düşük talep hüküm sürüyor

11 Eki | Çelik Haberler

Alman Çelik Geri Dönüşüm Birliği: Lojistik sıkıntılar çelik geri dönüşüm sektörünü olumsuz etkilemeye devam ediyor

11 Eki | Çelik Haberler

Alman Çelik Geri Dönüşüm Birliği: Hızla artan enerji fiyatları AB’nin iklim hedeflerini riske atıyor

11 Eki | Çelik Haberler

Ohio Vadisi’nde hurda fiyatları netleşti

11 Eki | Hurda ve Hammadde

El Marakby: Mısır’ın çelik ihracatının 2022’de desteklenmesi bekleniyor

10 Eki | Çelik Haberler

Pakistanlı inşaat demiri üreticileri rupinin değer kazanması sonucu fiyatlarını düşürdü

10 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

ABD Ohio Vadisi’nde hurda fiyatlarının bugün netleşmesi bekleniyor, Doğu Kıyısı pazarı hala değişken

10 Eki | Hurda ve Hammadde

Küresel hurda piyasasına bakış: Türkiye ithalat piyasası güçlü, Asya’da aşağı yönlü baskı sürüyor

07 Eki | Hurda ve Hammadde

Bangladeş’in bir dökme hurda bağlantısı daha yaptığı teyit edildi

07 Eki | Hurda ve Hammadde

Türkiye yerel hurda piyasası genelinde yatay seyir gözlendi

07 Eki | Hurda ve Hammadde