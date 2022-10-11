Vietnam’ın çelik ithalatı Eylül ayında aylık %5,3 azaldı

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı bu yılın Eylül ayında aylık %5,3 düşerek 743.359 mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla neredeyse değişiklik göstermeyerek 328.884 mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın ilk dokuz ayında ise, ülkenin çelik ithalatı yıllık %8,3 düşüşle 8,93 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla %31 düşüş göstererek 3,41 milyon mt oldu.
Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Eylül (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Ocak-Eylül (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Japonya
|
123.515
|
+51,9
|
1.014.454
|
-43,4
|
ABD
|
67.120
|
-58,4
|
755.592
|
-45,1
|
Hong Kong
|
29.908
|
-18,3
|
318.997
|
-14,4
Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Eylül (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Ocak-Eylül (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Çin
|
223.250
|
+17,9
|
3.990.723
|
-10,6
|
Tayvan
|
116.946
|
+138,3
|
861.009
|
+2,9
|
Hindistan
|
116.658
|
-49,8
|
707.880
|
-38,9
|
Güney Kore
|
110.979
|
+0,1
|
1.021.795
|
-9,4
|
Japonya
|
97.470
|
+19,9
|
1.380.877
|
-22,9