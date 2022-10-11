Vietnam’ın çelik ithalatı Eylül ayında aylık %5,3 azaldı

Salı, 11 Ekim 2022 11:49:15 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı bu yılın Eylül ayında aylık %5,3 düşerek 743.359 mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla neredeyse değişiklik göstermeyerek 328.884 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk dokuz ayında ise, ülkenin çelik ithalatı yıllık %8,3 düşüşle 8,93 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla %31 düşüş göstererek 3,41 milyon mt oldu.

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Eylül (mt) Yıllık değişim % Ocak-Eylül (mt) Yıllık değişim % Japonya 123.515 +51,9 1.014.454 -43,4 ABD 67.120 -58,4 755.592 -45,1 Hong Kong 29.908 -18,3 318.997 -14,4

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler