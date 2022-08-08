Vietnam’ın çelik ithalatı Temmuz ayında aylık %26,9 azaldı

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %26,9 düşerek 909.245 mt olurken, hurda ithalatı aylık %61,4 düşüşle 217.027 mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın ilk yedi ayında ise, ülkenin çelik ithalatı yıllık %7,9 düşerek 7,40 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla %33,6 düşüş göstererek 2,75 milyon mt oldu.
Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Temmuz (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Ocak-Temmuz (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Japonya
|
59.076
|
-69,2
|
769.806
|
-52,3
|
ABD
|
36.097
|
-87
|
618.592
|
-43,3
|
Hong Kong
|
27.822
|
-21,7
|
240.974
|
-17,8
Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Temmuz (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Ocak-Temmuz (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Çin
|
459.828
|
+27
|
3.415.762
|
-14,7
|
Güney Kore
|
114.785
|
-12,5
|
793.401
|
-11,8
|
Japonya
|
124.132
|
-11,6
|
1.148.940
|
+6
|
Tayvan
|
80.200
|
-13,8
|
687.372
|
-2,5
|
Hindistan
|
51.700
|
-69,3
|
523.994
|
-30,6