Vietnam’ın çelik ithalatı Temmuz ayında aylık %26,9 azaldı

Pazartesi, 08 Ağustos 2022 13:07:06 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %26,9 düşerek 909.245 mt olurken, hurda ithalatı aylık %61,4 düşüşle 217.027 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk yedi ayında ise, ülkenin çelik ithalatı yıllık %7,9 düşerek 7,40 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla %33,6 düşüş göstererek 2,75 milyon mt oldu.

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Temmuz (mt) Yıllık değişim % Ocak-Temmuz (mt) Yıllık değişim % Japonya 59.076 -69,2 769.806 -52,3 ABD 36.097 -87 618.592 -43,3 Hong Kong 27.822 -21,7 240.974 -17,8

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler