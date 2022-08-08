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Vietnam’ın çelik ithalatı Temmuz ayında aylık %26,9 azaldı

Pazartesi, 08 Ağustos 2022 13:07:06 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %26,9 düşerek 909.245 mt olurken, hurda ithalatı aylık %61,4 düşüşle 217.027 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk yedi ayında ise, ülkenin çelik ithalatı yıllık %7,9 düşerek 7,40 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla %33,6 düşüş göstererek 2,75 milyon mt oldu.

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke

Temmuz (mt)

Yıllık değişim %

Ocak-Temmuz (mt)

Yıllık değişim %

Japonya

59.076

-69,2

769.806

-52,3

ABD

36.097

-87

618.592

-43,3

Hong Kong

27.822

-21,7

240.974

-17,8

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke

Temmuz (mt)

Yıllık değişim %

Ocak-Temmuz (mt)

Yıllık değişim %

Çin

459.828

+27

3.415.762

-14,7

Güney Kore

114.785

-12,5

793.401

-11,8

Japonya

124.132

-11,6

1.148.940

+6

Tayvan

80.200

-13,8

687.372

-2,5

Hindistan

51.700

-69,3

523.994

-30,6

Etiketler: Hurda Hammaddeler Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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