Vietnam’ın çelik ithalatı Nisan ayında düştü, hurda ithalatı arttı

Vietnam gümrük verilerine göre bu yıl Nisan ayında ülkenin çelik ithalatı Mart ayına kıyasla %12,6 düşerek 961.310 mt olurken, hurda ithalatı aylık bazda %23,7 artışla 465.694 mt seviyesinde kaydedildi.
Yılın ilk dört ayında ise, ülkenin çelik ithalatı yıllık %20,9 düşerek 3,97 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla %33,3 düşüş göstererek 1,35 milyon mt oldu.
Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Nisan (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Ocak-Nisan (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Japonya
|
162.462
|
-42,4
|
412.646
|
-53,9
|
ABD
|
84.043
|
-42,2
|
265.159
|
-35,9
|
Hong Kong
|
51.487
|
14,9
|
150.515
|
-14,7
Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Nisan (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Ocak-Nisan (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Çin
|
438.609
|
-41,3
|
1.416.992
|
-46,1
|
Japonya
|
208.695
|
33,2
|
678.883
|
2
|
Güney Kore
|
119.352
|
-5,4
|
458.426
|
-12,6
|
Tayvan
|
95.491
|
-9,8
|
404.904
|
-1
|
Hindistan
|
46.121
|
-68,5
|
434.965
|
28,1