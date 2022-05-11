Vietnam’ın çelik ithalatı Nisan ayında düştü, hurda ithalatı arttı

Çarşamba, 11 Mayıs 2022 14:42:31 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam gümrük verilerine göre bu yıl Nisan ayında ülkenin çelik ithalatı Mart ayına kıyasla %12,6 düşerek 961.310 mt olurken, hurda ithalatı aylık bazda %23,7 artışla 465.694 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk dört ayında ise, ülkenin çelik ithalatı yıllık %20,9 düşerek 3,97 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla %33,3 düşüş göstererek 1,35 milyon mt oldu.

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Nisan (mt) Yıllık değişim % Ocak-Nisan (mt) Yıllık değişim % Japonya 162.462 -42,4 412.646 -53,9 ABD 84.043 -42,2 265.159 -35,9 Hong Kong 51.487 14,9 150.515 -14,7

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler