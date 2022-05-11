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Vietnam’ın çelik ithalatı Nisan ayında düştü, hurda ithalatı arttı

Çarşamba, 11 Mayıs 2022 14:42:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam gümrük verilerine göre bu yıl Nisan ayında ülkenin çelik ithalatı Mart ayına kıyasla %12,6 düşerek 961.310 mt olurken, hurda ithalatı aylık bazda %23,7 artışla 465.694 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk dört ayında ise, ülkenin çelik ithalatı yıllık %20,9 düşerek 3,97 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla %33,3 düşüş göstererek 1,35 milyon mt oldu.

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke

Nisan (mt)

Yıllık değişim %

Ocak-Nisan (mt)

Yıllık değişim %

Japonya

162.462

-42,4

412.646

-53,9

ABD

84.043

-42,2

265.159

-35,9

Hong Kong

51.487

14,9

150.515

-14,7

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke

Nisan (mt)

Yıllık değişim %

Ocak-Nisan (mt)

Yıllık değişim %

Çin

438.609

-41,3

1.416.992

-46,1

Japonya

208.695

33,2

678.883

2

Güney Kore

119.352

-5,4

458.426

-12,6

Tayvan

95.491

-9,8

404.904

-1

Hindistan

46.121

-68,5

434.965

28,1

Etiketler: hurda hammaddeler Vietnam Güneydoğu Asya ith/ihr istatistikleri 

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