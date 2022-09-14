Vietnam’ın çelik ithalatı Ağustos ayında aylık %13,6 düştü

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %13,6 düşerek 785.138 mt olurken, hurda ithalatı aylık %51,6 artışla 328.925 mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın ilk sekiz ayında ise, ülkenin çelik ithalatı yıllık %8 düşerek 8,19 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla %32 düşüş göstererek 3,08 milyon mt oldu.
Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Ağustos (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Ocak-Ağustos (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Japonya
|
121.196
|
+21,9
|
890.978
|
-47,9
|
ABD
|
69.880
|
-43,7
|
688.472
|
-43,3
|
Hong Kong
|
48.115
|
+12,7
|
289.089
|
-13,9
|
Singapur
|
17.675
|
-6,1
|
143.472
|
+59,5
Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Ağustos (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Ocak-Ağustos (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Çin
|
352.156
|
+31
|
3.767.461
|
-11,8
|
Japonya
|
134.299
|
-20,5
|
1.283.393
|
+2,4
|
Güney Kore
|
117.402
|
+0,3
|
910.766
|
-10,4
|
Hindistan
|
67.230
|
-60,5
|
591.222
|
-36,1
|
Tayvan
|
56.690
|
-30,5
|
744.062
|
-5,4