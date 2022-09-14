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Vietnam’ın çelik ithalatı Ağustos ayında aylık %13,6 düştü

Çarşamba, 14 Eylül 2022 12:11:28 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %13,6 düşerek 785.138 mt olurken, hurda ithalatı aylık %51,6 artışla 328.925 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk sekiz ayında ise, ülkenin çelik ithalatı yıllık %8 düşerek 8,19 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla %32 düşüş göstererek 3,08 milyon mt oldu.

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke

Ağustos (mt)

Yıllık değişim %

Ocak-Ağustos (mt)

Yıllık değişim %

Japonya

121.196

+21,9

890.978

-47,9

ABD

69.880

-43,7

688.472

-43,3

Hong Kong

48.115

+12,7

289.089

-13,9

Singapur

17.675

-6,1

143.472

+59,5

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke

Ağustos (mt)

Yıllık değişim %

Ocak-Ağustos (mt)

Yıllık değişim %

Çin

352.156

+31

3.767.461

-11,8

Japonya

134.299

-20,5

1.283.393

+2,4

Güney Kore

117.402

+0,3

910.766

-10,4

Hindistan

67.230

-60,5

591.222

-36,1

Tayvan

56.690

-30,5

744.062

-5,4

Etiketler: Hurda Hammaddeler Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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