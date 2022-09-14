Vietnam’ın çelik ithalatı Ağustos ayında aylık %13,6 düştü

Çarşamba, 14 Eylül 2022 12:11:28 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %13,6 düşerek 785.138 mt olurken, hurda ithalatı aylık %51,6 artışla 328.925 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk sekiz ayında ise, ülkenin çelik ithalatı yıllık %8 düşerek 8,19 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla %32 düşüş göstererek 3,08 milyon mt oldu.

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Ağustos (mt) Yıllık değişim % Ocak-Ağustos (mt) Yıllık değişim % Japonya 121.196 +21,9 890.978 -47,9 ABD 69.880 -43,7 688.472 -43,3 Hong Kong 48.115 +12,7 289.089 -13,9 Singapur 17.675 -6,1 143.472 +59,5

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler