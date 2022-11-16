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Vietnam’ın çelik ithalatı Ekim ayında aylık %11,8 arttı

Çarşamba, 16 Kasım 2022 10:49:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı bu yılın Ekim ayında aylık %11,8 artarak 831.096 mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %8 düşerek 302.604 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk 10 ayında ise, ülkenin çelik ithalatı yıllık %8,4 düşüşle 9,76 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla %30,2 düşüş göstererek 3,71 milyon mt oldu.

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke

Ekim (mt)

Yıllık değişim %

Ocak-Ekim (mt)

Yıllık değişim %

Japonya

166.553

+34,8

1.181.006

-39,2

Avustralya

29.794

+34,9

279.940

-33,8

Hong Kong

26.029

-13

345.020

-13,6

ABD

22.297

-66,8

777.889

-46,6

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke

Ekim (mt)

Yıllık değişim %

Ocak-Ekim (mt)

Yıllık değişim %

Çin

315.809

+41,5

4.306.453

-6

Japonya

146.555

+50,4

1.527.433

-0,8

Hindistan

126.327

+8,3

834.207

-38,6

Tayvan

89.794

-23,2

950.807

+4,2

Endonezya

68.431

+57,1

460.163

+118,7

Güney Kore

62.790

-43,4

1.084.572

-12,4

Etiketler: Hurda Hammaddeler Vietnam Güneydoğu Asya İth/ihr İstatistikleri 

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