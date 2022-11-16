Vietnam’ın çelik ithalatı Ekim ayında aylık %11,8 arttı

Çarşamba, 16 Kasım 2022 10:49:25 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı bu yılın Ekim ayında aylık %11,8 artarak 831.096 mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %8 düşerek 302.604 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk 10 ayında ise, ülkenin çelik ithalatı yıllık %8,4 düşüşle 9,76 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla %30,2 düşüş göstererek 3,71 milyon mt oldu.

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Ekim (mt) Yıllık değişim % Ocak-Ekim (mt) Yıllık değişim % Japonya 166.553 +34,8 1.181.006 -39,2 Avustralya 29.794 +34,9 279.940 -33,8 Hong Kong 26.029 -13 345.020 -13,6 ABD 22.297 -66,8 777.889 -46,6

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler