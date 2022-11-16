Vietnam’ın çelik ithalatı Ekim ayında aylık %11,8 arttı

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı bu yılın Ekim ayında aylık %11,8 artarak 831.096 mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %8 düşerek 302.604 mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın ilk 10 ayında ise, ülkenin çelik ithalatı yıllık %8,4 düşüşle 9,76 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla %30,2 düşüş göstererek 3,71 milyon mt oldu.
Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Ekim (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Ocak-Ekim (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Japonya
|
166.553
|
+34,8
|
1.181.006
|
-39,2
|
Avustralya
|
29.794
|
+34,9
|
279.940
|
-33,8
|
Hong Kong
|
26.029
|
-13
|
345.020
|
-13,6
|
ABD
|
22.297
|
-66,8
|
777.889
|
-46,6
Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Ekim (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Ocak-Ekim (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Çin
|
315.809
|
+41,5
|
4.306.453
|
-6
|
Japonya
|
146.555
|
+50,4
|
1.527.433
|
-0,8
|
Hindistan
|
126.327
|
+8,3
|
834.207
|
-38,6
|
Tayvan
|
89.794
|
-23,2
|
950.807
|
+4,2
|
Endonezya
|
68.431
|
+57,1
|
460.163
|
+118,7
|
Güney Kore
|
62.790
|
-43,4
|
1.084.572
|
-12,4