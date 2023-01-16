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Vietnam’ın çelik ithalatı Aralık ayında aylık %1,7 azaldı

Pazartesi, 16 Ocak 2023 10:56:26 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %1,7 düşerek 946.716 mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %17,9 düşerek 206.380 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın tamamında ülkenin çelik ithalatı yıllık %5,6 düşüşle 11,68 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %34,2 düşüş göstererek 4,16 milyon mt oldu.

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke

Aralık (mt)

Yıllık değişim %

2022 (mt)

Yıllık değişim %

Japonya

70.298

-51,4

1.308.219

-41,9

Avustralya

32.106

-73,6

313.898

-43,2

ABD

30.248

-81,1

891.430

-47,7

Hong Kong

30.090

-25,9

412.147

-18,2

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke

Aralık (mt)

Yıllık değişim %

2022 (mt)

Yıllık değişim %

Çin

405.906

+87,6

5.096.789

+2,8

Japonya

207.055

+3,5

1.915.161

+1,3

Hindistan

120.797

-8,3

1.061.851

-34,9

Tayvan

87.136

-10,1

1.170.392

+6,1

Güney Kore

56.748

-58,5

1.231.719

-16,9

Endonezya

52.595

+64

543.938

+92,7

Etiketler: Hurda Hammaddeler Vietnam Güneydoğu Asya İth/ihr İstatistikleri 

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