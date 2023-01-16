Vietnam’ın çelik ithalatı Aralık ayında aylık %1,7 azaldı

Pazartesi, 16 Ocak 2023 10:56:26 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %1,7 düşerek 946.716 mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %17,9 düşerek 206.380 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın tamamında ülkenin çelik ithalatı yıllık %5,6 düşüşle 11,68 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %34,2 düşüş göstererek 4,16 milyon mt oldu.

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Aralık (mt) Yıllık değişim % 2022 (mt) Yıllık değişim % Japonya 70.298 -51,4 1.308.219 -41,9 Avustralya 32.106 -73,6 313.898 -43,2 ABD 30.248 -81,1 891.430 -47,7 Hong Kong 30.090 -25,9 412.147 -18,2

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler