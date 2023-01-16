Vietnam’ın çelik ithalatı Aralık ayında aylık %1,7 azaldı

Vietnam gümrük verilerine göre, ülkenin çelik ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %1,7 düşerek 946.716 mt olurken, hurda ithalatı bir önceki aya kıyasla %17,9 düşerek 206.380 mt seviyesinde kaydedildi.
Yılın tamamında ülkenin çelik ithalatı yıllık %5,6 düşüşle 11,68 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı bir önceki yıla kıyasla %34,2 düşüş göstererek 4,16 milyon mt oldu.
Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Aralık (mt)
|
Yıllık değişim %
|
2022 (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Japonya
|
70.298
|
-51,4
|
1.308.219
|
-41,9
|
Avustralya
|
32.106
|
-73,6
|
313.898
|
-43,2
|
ABD
|
30.248
|
-81,1
|
891.430
|
-47,7
|
Hong Kong
|
30.090
|
-25,9
|
412.147
|
-18,2
Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Aralık (mt)
|
Yıllık değişim %
|
2022 (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Çin
|
405.906
|
+87,6
|
5.096.789
|
+2,8
|
Japonya
|
207.055
|
+3,5
|
1.915.161
|
+1,3
|
Hindistan
|
120.797
|
-8,3
|
1.061.851
|
-34,9
|
Tayvan
|
87.136
|
-10,1
|
1.170.392
|
+6,1
|
Güney Kore
|
56.748
|
-58,5
|
1.231.719
|
-16,9
|
Endonezya
|
52.595
|
+64
|
543.938
|
+92,7