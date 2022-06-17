Vietnam’ın çelik ve hurda ithalatı Mayıs ayında arttı, çelik ihracatı düştü

Cuma, 17 Haziran 2022 11:36:57 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam gümrük verilerine göre bu yıl Mayıs ayında ülkenin çelik ithalatı Nisan ayına kıyasla %33,1 artarak 1,28 milyon mt olurken, hurda ithalatı aylık bazda %34,4 artışla 625.966 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk beş ayında ise ülkenin çelik ithalatı yıllık %12,1 düşerek 5,25 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla %27,8 düşüş göstererek 1,97 milyon mt oldu.

Mayıs ayında Vietnam’ın çelik ihracatı aylık %23,6 düşüşle 742.768 mt olurken, Ocak-Mayıs döneminde ükenin çelik ihracatı yıllık %17,8 düşüşle 3,98 milyon mt seviyesinde yer aldı.