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Vietnam’ın çelik ithalatı Ocak ayında artarken, hurda ithalatı düşüş gösterdi

Cuma, 11 Şubat 2022 15:39:18 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Bu yıl Ocak ayında, Vietnam’ın çelik ithalatı Aralık ayına kıyasla %12 artış ve yıllık %16,3 düşüşle 1,02 milyon mt olurken, hurda ithalatı aylık bazda %69,2 ve yıllık %57,1 düşüşle 176.940 mt seviyesinde kaydedildi.

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke

Ocak (mt)

Yıllık değişim %

ABD

45.994

-41,2

Japonya

27.284

-84,6

Hong Kong

22.817

-53,8

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke

Ocak (mt)

Yıllık değişim %

Çin

331.324

-35,1

Japonya

156.103

-8,1

Güney Kore

136.472

-11,6

Tayvan

128.207

13,5

Rusya

117.549

-8,2

Etiketler: hurda  ith/ihr istatistikleri  Güneydoğu Asya  hammaddeler  Vietnam  |  benzer haberler »


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