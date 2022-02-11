Vietnam’ın çelik ithalatı Ocak ayında artarken, hurda ithalatı düşüş gösterdi

Bu yıl Ocak ayında, Vietnam’ın çelik ithalatı Aralık ayına kıyasla %12 artış ve yıllık %16,3 düşüşle 1,02 milyon mt olurken, hurda ithalatı aylık bazda %69,2 ve yıllık %57,1 düşüşle 176.940 mt seviyesinde kaydedildi.
Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Ocak (mt)
|
Yıllık değişim %
|
ABD
|
45.994
|
-41,2
|
Japonya
|
27.284
|
-84,6
|
Hong Kong
|
22.817
|
-53,8
Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Ocak (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Çin
|
331.324
|
-35,1
|
Japonya
|
156.103
|
-8,1
|
Güney Kore
|
136.472
|
-11,6
|
Tayvan
|
128.207
|
13,5
|
Rusya
|
117.549
|
-8,2