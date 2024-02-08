SEAISI: ASEAN-6 ülkelerinde hurda talebi 2022’de %4,6 düştü

Perşembe, 08 Şubat 2024 14:14:44 (GMT+3) | İstanbul

Güney Doğu Asya Demir ve Çelik Enstitüsü’nün (SEAISI) açıklamasına göre, 2022 yılında ASEAN-6 ülkelerindeki hurda talebi yıllık %4,6 düşüşle 39 milyon mt olurken, bölgedeki hurda üretiminin 32,9 milyon mt seviyesinde yer aldığı tahmin ediliyor.

Ülkelere bakıldığında, söz konusu yılda Endonezya’da hurda talebi yıllık %2 artışla 16,7 milyon mt, hurda üretimi ise yıllık %4 artışla 15,5 milyon mt seviyelerinde kaydedildi. Geçtiğimiz yıl ülkenin hurda ithalatı 2021 yılına kıyasla 300.000 mt düşüşle 1,2 milyon mt, hurda ihracatı ise yıllık %25 düşüşle 42.000 mt oldu.

Söz konusu yılda Malezya’nın hurda talebi 2021 yılına kıyasla değişmeyerek 4,8 milyon mt seviyesinde yer almaya devam ederken, hurda üretimi yıllık %24 artışla 4,4 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ülkenin hurda ithalatı ise 2021 yılına kıyasla 1 milyon mt düşüşle 503.000 mt oldu. Tayland’a bakıldığında, 2022 yılında ülkenin hurda talebi ve üretimi sırasıyla yıllık %2,6 ve %4,3 düşüşle yine sırasıyla 5,8 milyon mt ve 4,5 milyon mt seviyelerinde yer alırken, ülke 1,67 milyon mt hurda ithal etti.

Filipinler 2022 yılında 1,8 milyon mt hurda üretimi gerçekleştirdi. Ülke daha önce yıllık ortalama 500.000 mt ihracat hacmiyle bölgedeki başlıca hurda tedarikçilerinden biriydi ancak artan yerel çelik üretimi nedeniyle ülkenin hurda ihracatı 2021 ve 2022 yıllarında önemli ölçüde azaldı. Ayrıca Filipinler’in hurda ithalatı 2022 yılında yıllık %209 artışla 104.000 mt’a yükseldi.

Söz konusu yılda Singapur'un hurda talebi yıllık %3,6 düşüşle 608.000 mt olurken, hurda üretimi ise %2,3 düşüşle 1,17 milyon mt seviyesinde kaydedildi. 2022 yılında ülkenin hurda ithalatı %34 artışla 160.000 mt’a, hurda ihracatı ise yıllık %5,3 artışla 721.000 mt’a çıktı.

Vietnam ise 2022 yılında 5,4 milyon mt hurda üretirken, ülkedeki hurda talebi yıllık %18 düşüşle 9,3 milyon mt oldu. Söz konusu yılda ülkenin hurda ithalatı ve ihracatı sırasıyla 3,95 milyon mt ve 88.000 mt seviyelerinde yer aldı.