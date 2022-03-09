Vietnam’ın çelik ithalatı Şubat ayında düştü, hurda ithalatı arttı

Bu yıl Şubat ayında, Vietnam’ın çelik ithalatı Ocak ayına kıyasla %12,2 düşerek 894.698 mt olurken, hurda ithalatı aylık bazda %92,3 artışla 340.258 mt seviyesinde kaydedildi.
Yılın ilk iki ayında ise, ülkenin çelik ithalatı yıllık %14,7 düşerek 1,91 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla %34,6 düşüş göstererek 516.240 mt oldu.
Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Şubat (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Ocak-Şubat (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Japonya
|
126.963
|
-43,2
|
154.234
|
-61,5
|
ABD
|
76.930
|
169,7
|
122.514
|
14,7
|
Avustralya
|
31.403
|
18,9
|
36.776
|
-49,2
Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Şubat (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Ocak-Şubat (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Çin
|
309.440
|
-46,6
|
638.400
|
-41,4
|
Rusya
|
132.636
|
80,7
|
252.753
|
25,4
|
Japonya
|
123.662
|
-9,8
|
280.221
|
-8,7
|
Hindistan
|
94.294
|
201,7
|
156.124
|
29,4
|
Güney Kore
|
90.212
|
-16
|
226.900
|
-13,3
|
Tayvan
|
65.005
|
-15,9
|
193.225
|
1,5