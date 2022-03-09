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Vietnam’ın çelik ithalatı Şubat ayında düştü, hurda ithalatı arttı

Çarşamba, 09 Mart 2022 15:14:20 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Bu yıl Şubat ayında, Vietnam’ın çelik ithalatı Ocak ayına kıyasla %12,2 düşerek 894.698 mt olurken, hurda ithalatı aylık bazda %92,3 artışla 340.258 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk iki ayında ise, ülkenin çelik ithalatı yıllık %14,7 düşerek 1,91 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla %34,6 düşüş göstererek 516.240 mt oldu.

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke

Şubat (mt)

Yıllık değişim %

Ocak-Şubat (mt)

Yıllık değişim %

Japonya

126.963

-43,2

154.234

-61,5

ABD

76.930

169,7

122.514

14,7

Avustralya

31.403

18,9

36.776

-49,2

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke

Şubat (mt)

Yıllık değişim %

Ocak-Şubat (mt)

Yıllık değişim %

Çin

309.440

-46,6

638.400

-41,4

Rusya

132.636

80,7

252.753

25,4

Japonya

123.662

-9,8

280.221

-8,7

Hindistan

94.294

201,7

156.124

29,4

Güney Kore

90.212

-16

226.900

-13,3

Tayvan

65.005

-15,9

193.225

1,5

Etiketler: hammaddeler  hurda  ith/ihr istatistikleri  Vietnam  Güneydoğu Asya  |  benzer haberler »

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