Vietnam’ın çelik ithalatı Şubat ayında düştü, hurda ithalatı arttı

Çarşamba, 09 Mart 2022 15:14:20 (GMT+3) | İstanbul

Bu yıl Şubat ayında, Vietnam’ın çelik ithalatı Ocak ayına kıyasla %12,2 düşerek 894.698 mt olurken, hurda ithalatı aylık bazda %92,3 artışla 340.258 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk iki ayında ise, ülkenin çelik ithalatı yıllık %14,7 düşerek 1,91 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla %34,6 düşüş göstererek 516.240 mt oldu.

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Şubat (mt) Yıllık değişim % Ocak-Şubat (mt) Yıllık değişim % Japonya 126.963 -43,2 154.234 -61,5 ABD 76.930 169,7 122.514 14,7 Avustralya 31.403 18,9 36.776 -49,2

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler