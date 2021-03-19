Vietnam’ın çelik ve hurda ithalatı Şubat ayında düştü

Bu yıl Şubat ayında, Vietnam’ın çelik ithalatı Ocak ayına kıyasla %16,1 düşerek 1,03 milyon mt olurken, hurda ithalatı aylık bazda %8 düşüşle 380.001 mt seviyesinde kaydedildi.
Yılın ilk iki ayında ise, ülkenin çelik ithalatı yıllık %13,5 artarak 2,25 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla %11,3 düşüş göstererek 789.916 mt oldu.
Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Şubat (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Ocak-Şubat (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Japonya
|
223.544
|
-36,9
|
400.719
|
-19,5
|
ABD
|
28.520
|
-60,9
|
106.763
|
-16
|
Avustralya
|
26.399
|
167,2
|
72.467
|
95,2
Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Şubat (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Ocak-Şubat (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Hindistan
|
31.246
|
-66,6
|
120.607
|
-61,3
|
Japonya
|
137.111
|
-36,3
|
307.139
|
-23,2
|
Güney Kore
|
107.392
|
-37,2
|
261.791
|
-11,3
|
Çin
|
579.588
|
141,5
|
1.089.442
|
164,2
|
Tayvan
|
77.310
|
-53,3
|
190.249
|
41,2
|
Rusya
|
73.400
|
-0,4
|
201.486
|
162,2