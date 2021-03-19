Vietnam’ın çelik ve hurda ithalatı Şubat ayında düştü

Cuma, 19 Mart 2021 14:41:38 (GMT+3) | İstanbul

Bu yıl Şubat ayında, Vietnam’ın çelik ithalatı Ocak ayına kıyasla %16,1 düşerek 1,03 milyon mt olurken, hurda ithalatı aylık bazda %8 düşüşle 380.001 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk iki ayında ise, ülkenin çelik ithalatı yıllık %13,5 artarak 2,25 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla %11,3 düşüş göstererek 789.916 mt oldu.

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Şubat (mt) Yıllık değişim % Ocak-Şubat (mt) Yıllık değişim % Japonya 223.544 -36,9 400.719 -19,5 ABD 28.520 -60,9 106.763 -16 Avustralya 26.399 167,2 72.467 95,2

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler