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Vietnam’ın çelik ve hurda ithalatı Şubat ayında düştü

Cuma, 19 Mart 2021 14:41:38 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Bu yıl Şubat ayında, Vietnam’ın çelik ithalatı Ocak ayına kıyasla %16,1 düşerek 1,03 milyon mt olurken, hurda ithalatı aylık bazda %8 düşüşle 380.001 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk iki ayında ise, ülkenin çelik ithalatı yıllık %13,5 artarak 2,25 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla %11,3 düşüş göstererek 789.916 mt oldu.

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke

Şubat (mt)

Yıllık değişim %

Ocak-Şubat (mt)

Yıllık değişim %

Japonya

223.544

-36,9

400.719

-19,5

ABD

28.520

-60,9

106.763

-16

Avustralya

26.399

167,2

72.467

95,2

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke

Şubat (mt)

Yıllık değişim %

Ocak-Şubat (mt)

Yıllık değişim %

Hindistan

31.246

-66,6

120.607

-61,3

Japonya

137.111

-36,3

307.139

-23,2

Güney Kore

107.392

-37,2

261.791

-11,3

Çin

579.588

141,5

1.089.442

164,2

Tayvan

77.310

-53,3

190.249

41,2

Rusya

73.400

-0,4

201.486

162,2

Etiketler: hurda  Vietnam  Güneydoğu Asya  hammaddeler  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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