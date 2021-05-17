Vietnam’ın çelik ve hurda ithalatı Nisan ayında düştü

Bu yıl Nisan ayında, Vietnam’ın çelik ithalatı Mart ayına kıyasla %5,8 düşerek 1,35 milyon mt olurken, hurda ithalatı aylık bazda %7,7 düşüşle 599.078 mt seviyesinde kaydedildi.
Yılın ilk dört ayında ise, ülkenin çelik ithalatı yıllık %12,6 artarak 5,02 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla %13,7 artış göstererek 2,03 milyon mt oldu.
Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Nisan (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Ocak-Nisan (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Japonya
|
282.098
|
-0,5
|
895.752
|
-17,7
|
ABD
|
145.582
|
570
|
413.834
|
95,4
|
Avustralya
|
32.712
|
5,2
|
179.039
|
159,4
Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Nisan (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Ocak-Nisan (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Hindistan
|
146.787
|
350,4
|
339.368
|
-33,6
|
Japonya
|
156.621
|
-22,2
|
665.116
|
-18,3
|
Güney Kore
|
126.179
|
27,6
|
524.545
|
-10,6
|
Çin
|
747.312
|
22,4
|
2.628.528
|
70,4
|
Tayvan
|
105.957
|
-15,2
|
409.106
|
-33,2