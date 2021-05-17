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Vietnam’ın çelik ve hurda ithalatı Nisan ayında düştü

Pazartesi, 17 Mayıs 2021 11:26:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Bu yıl Nisan ayında, Vietnam’ın çelik ithalatı Mart ayına kıyasla %5,8 düşerek 1,35 milyon mt olurken, hurda ithalatı aylık bazda %7,7 düşüşle 599.078 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk dört ayında ise, ülkenin çelik ithalatı yıllık %12,6 artarak 5,02 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla %13,7 artış göstererek 2,03 milyon mt oldu.

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke

Nisan (mt)

Yıllık değişim %

Ocak-Nisan (mt)

Yıllık değişim %

Japonya

282.098

-0,5

895.752

-17,7

ABD

145.582

570

413.834

95,4

Avustralya

32.712

5,2

179.039

159,4

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke

Nisan (mt)

Yıllık değişim %

Ocak-Nisan (mt)

Yıllık değişim %

Hindistan

146.787

350,4

339.368

-33,6

Japonya

156.621

-22,2

665.116

-18,3

Güney Kore

126.179

27,6

524.545

-10,6

Çin

747.312

22,4

2.628.528

70,4

Tayvan

105.957

-15,2

409.106

-33,2

Etiketler: Güneydoğu Asya  hurda  hammaddeler  ith/ihr istatistikleri  Vietnam  |  benzer haberler »


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