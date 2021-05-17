Vietnam’ın çelik ve hurda ithalatı Nisan ayında düştü

Pazartesi, 17 Mayıs 2021 11:26:07 (GMT+3) | İstanbul

Bu yıl Nisan ayında, Vietnam’ın çelik ithalatı Mart ayına kıyasla %5,8 düşerek 1,35 milyon mt olurken, hurda ithalatı aylık bazda %7,7 düşüşle 599.078 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk dört ayında ise, ülkenin çelik ithalatı yıllık %12,6 artarak 5,02 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla %13,7 artış göstererek 2,03 milyon mt oldu.

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Nisan (mt) Yıllık değişim % Ocak-Nisan (mt) Yıllık değişim % Japonya 282.098 -0,5 895.752 -17,7 ABD 145.582 570 413.834 95,4 Avustralya 32.712 5,2 179.039 159,4

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler