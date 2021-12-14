Vietnam’ın çelik ithalatı Kasım ayında düştü, hurda ithalatı arttı

Bu yıl Kasım ayında, Vietnam’ın çelik ithalatı Ekim ayına kıyasla %1,9 düşerek 826.144 mt olurken, hurda ithalatı aylık bazda %17,4 artışla 447.940 mt seviyesinde kaydedildi.
Yılın ilk 11 ayında ise, ülkenin çelik ithalatı yıllık %6,8 düşerek 11,41 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla %5,5 artış göstererek 5,77 milyon mt oldu.
Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Kasım (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Ocak-Kasım (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Japonya
|
168.698
|
-52,4
|
2.112.607
|
-30,7
|
ABD
|
87.544
|
16,5
|
1.543.803
|
84,1
|
Hong Kong
|
63.984
|
39,4
|
463.167
|
14,8
Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Kasım (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Ocak-Kasım (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Japonya
|
150.910
|
-20,7
|
1.690.175
|
-28,3
|
Hindistan
|
141.861
|
-16,3
|
1.499.840
|
-36,7
|
Çin
|
141.345
|
-60,1
|
4.723.379
|
41,3
|
Rusya
|
117.058
|
447,2
|
679.730
|
52
|
Güney Kore
|
107.249
|
-27,1
|
1.345.806
|
-18,4