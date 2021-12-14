Vietnam’ın çelik ithalatı Kasım ayında düştü, hurda ithalatı arttı

Salı, 14 Aralık 2021 13:50:31 (GMT+3) | İstanbul

Bu yıl Kasım ayında, Vietnam’ın çelik ithalatı Ekim ayına kıyasla %1,9 düşerek 826.144 mt olurken, hurda ithalatı aylık bazda %17,4 artışla 447.940 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk 11 ayında ise, ülkenin çelik ithalatı yıllık %6,8 düşerek 11,41 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla %5,5 artış göstererek 5,77 milyon mt oldu.

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Kasım (mt) Yıllık değişim % Ocak-Kasım (mt) Yıllık değişim % Japonya 168.698 -52,4 2.112.607 -30,7 ABD 87.544 16,5 1.543.803 84,1 Hong Kong 63.984 39,4 463.167 14,8

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler