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Vietnam’ın çelik ithalatı Kasım ayında düştü, hurda ithalatı arttı

Salı, 14 Aralık 2021 13:50:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Bu yıl Kasım ayında, Vietnam’ın çelik ithalatı Ekim ayına kıyasla %1,9 düşerek 826.144 mt olurken, hurda ithalatı aylık bazda %17,4 artışla 447.940 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk 11 ayında ise, ülkenin çelik ithalatı yıllık %6,8 düşerek 11,41 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla %5,5 artış göstererek 5,77 milyon mt oldu.

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke

Kasım (mt)

Yıllık değişim %

Ocak-Kasım (mt)

Yıllık değişim %

Japonya

168.698

-52,4

2.112.607

-30,7

ABD

87.544

16,5

1.543.803

84,1

Hong Kong

63.984

39,4

463.167

14,8

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke

Kasım (mt)

Yıllık değişim %

Ocak-Kasım (mt)

Yıllık değişim %

Japonya

150.910

-20,7

1.690.175

-28,3

Hindistan

141.861

-16,3

1.499.840

-36,7

Çin

141.345

-60,1

4.723.379

41,3

Rusya

117.058

447,2

679.730

52

Güney Kore

107.249 

-27,1

1.345.806

-18,4

Etiketler: Güneydoğu Asya  hammaddeler  hurda  ith/ihr istatistikleri  Vietnam  |  benzer haberler »


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