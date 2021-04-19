Vietnam’ın çelik ve hurda ithalatı Mart ayında arttı

Bu yıl Mart ayında, Vietnam’ın çelik ithalatı Şubat ayına kıyasla %39,4 artarak 1,43 milyon mt olurken, hurda ithalatı aylık bazda %70,9 artışla 649.328 mt seviyesinde kaydedildi.
Yılın ilk üç ayında ise, ülkenin çelik ithalatı yıllık %11 artarak 3,67 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla %3,7 artış göstererek 1,44 milyon mt oldu.
Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Mart (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Ocak-Mart (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Japonya
|
216.296
|
-
|
613.670
|
-
|
ABD
|
161.489
|
-
|
268.252
|
-
|
Avustralya
|
73.860
|
-
|
146.328
|
-
Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Mart (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Ocak-Mart (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Hindistan
|
71.982
|
1577,5
|
192.580
|
1536,1
|
Japonya
|
201.477
|
1916,9
|
508.616
|
2073,3
|
Güney Kore
|
136.570
|
706
|
398.366
|
411,9
|
Çin
|
795.529
|
756,9
|
1.882.161
|
520,1
|
Tayvan
|
112.860
|
137,7
|
303.108
|
308,9