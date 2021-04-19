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Vietnam’ın çelik ve hurda ithalatı Mart ayında arttı

Pazartesi, 19 Nisan 2021 11:27:44 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Bu yıl Mart ayında, Vietnam’ın çelik ithalatı Şubat ayına kıyasla %39,4 artarak 1,43 milyon mt olurken, hurda ithalatı aylık bazda %70,9 artışla 649.328 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk üç ayında ise, ülkenin çelik ithalatı yıllık %11 artarak 3,67 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla %3,7 artış göstererek 1,44 milyon mt oldu.

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke

Mart (mt)

Yıllık değişim %

Ocak-Mart (mt)

Yıllık değişim %

Japonya

216.296

-

613.670

-

ABD

161.489

-

268.252

-

Avustralya

73.860

-

146.328

-

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke

Mart (mt)

Yıllık değişim %

Ocak-Mart (mt)

Yıllık değişim %

Hindistan

71.982

1577,5

192.580

1536,1

Japonya

201.477

1916,9

508.616

2073,3

Güney Kore

136.570

706

398.366

411,9

Çin

795.529

756,9

1.882.161

520,1

Tayvan

112.860

137,7

303.108

308,9

Etiketler: Vietnam  Güneydoğu Asya  hurda  ith/ihr istatistikleri  hammaddeler  |  benzer haberler »


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