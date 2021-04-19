Vietnam’ın çelik ve hurda ithalatı Mart ayında arttı

Pazartesi, 19 Nisan 2021 11:27:44 (GMT+3) | İstanbul

Bu yıl Mart ayında, Vietnam’ın çelik ithalatı Şubat ayına kıyasla %39,4 artarak 1,43 milyon mt olurken, hurda ithalatı aylık bazda %70,9 artışla 649.328 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk üç ayında ise, ülkenin çelik ithalatı yıllık %11 artarak 3,67 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla %3,7 artış göstererek 1,44 milyon mt oldu.

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Mart (mt) Yıllık değişim % Ocak-Mart (mt) Yıllık değişim % Japonya 216.296 - 613.670 - ABD 161.489 - 268.252 - Avustralya 73.860 - 146.328 -

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler