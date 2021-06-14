﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Vietnam’ın çelik ithalatı Mayıs ayında %29,4 düştü, hurda ithalatı arttı

Pazartesi, 14 Haziran 2021 11:49:50 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Bu yıl Mayıs ayında, Vietnam’ın çelik ithalatı Nisan ayına kıyasla %29,4 düşerek 951.632 mt olurken, hurda ithalatı aylık bazda %18,2 artışla 708.326 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk beş ayında ise, ülkenin çelik ithalatı yıllık %8,3 artarak 5,97 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla %26,8 artış göstererek 2,74 milyon mt oldu.

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke

Mayıs (mt)

Yıllık değişim %

Ocak-Mayıs (mt)

Yıllık değişim %

Japonya

277.641

55,1

1.173.362

-7,4

ABD

126.371

74,1

540.431

90

Avustralya

73.535

69,5

252.574

124,7

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke

Mayıs (mt)

Yıllık değişim %

Ocak-Mayıs (mt)

Yıllık değişim %

Hindistan

68.512

-68,3

407.880

-43,9

Japonya

119.885

-34,7

784.992

-21,8

Güney Kore

122.142

13,6

646.687

-7

Çin

500.200

19,3

3.128.720

59,2

Tayvan

92.885

11,5

501.905

-27,9

Etiketler: hammaddeler  ith/ihr istatistikleri  hurda  Vietnam  Güneydoğu Asya  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

09  Haz

Tayvan’ın hurda ithalatı Ocak-Mayıs döneminde %12,9 düştü
25  May

Pakistan’ın hurda ithalatı Nisan ayında %2 düştü
20  May

SEAISI: 2021’de ASEAN ülkelerinde hurda talebi arzı aşabilir
18  May

Vietnam’ın çelik ihracatı Ocak-Nisan döneminde %50,4 arttı
17  May

Vietnam’ın çelik ve hurda ithalatı Nisan ayında düştü