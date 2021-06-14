Vietnam’ın çelik ithalatı Mayıs ayında %29,4 düştü, hurda ithalatı arttı

Pazartesi, 14 Haziran 2021 11:49:50 (GMT+3) | İstanbul

Bu yıl Mayıs ayında, Vietnam’ın çelik ithalatı Nisan ayına kıyasla %29,4 düşerek 951.632 mt olurken, hurda ithalatı aylık bazda %18,2 artışla 708.326 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk beş ayında ise, ülkenin çelik ithalatı yıllık %8,3 artarak 5,97 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla %26,8 artış göstererek 2,74 milyon mt oldu.

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Mayıs (mt) Yıllık değişim % Ocak-Mayıs (mt) Yıllık değişim % Japonya 277.641 55,1 1.173.362 -7,4 ABD 126.371 74,1 540.431 90 Avustralya 73.535 69,5 252.574 124,7

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler