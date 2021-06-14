Vietnam’ın çelik ithalatı Mayıs ayında %29,4 düştü, hurda ithalatı arttı

Bu yıl Mayıs ayında, Vietnam’ın çelik ithalatı Nisan ayına kıyasla %29,4 düşerek 951.632 mt olurken, hurda ithalatı aylık bazda %18,2 artışla 708.326 mt seviyesinde kaydedildi.
Yılın ilk beş ayında ise, ülkenin çelik ithalatı yıllık %8,3 artarak 5,97 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla %26,8 artış göstererek 2,74 milyon mt oldu.
Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Mayıs (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Ocak-Mayıs (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Japonya
|
277.641
|
55,1
|
1.173.362
|
-7,4
|
ABD
|
126.371
|
74,1
|
540.431
|
90
|
Avustralya
|
73.535
|
69,5
|
252.574
|
124,7
Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Mayıs (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Ocak-Mayıs (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Hindistan
|
68.512
|
-68,3
|
407.880
|
-43,9
|
Japonya
|
119.885
|
-34,7
|
784.992
|
-21,8
|
Güney Kore
|
122.142
|
13,6
|
646.687
|
-7
|
Çin
|
500.200
|
19,3
|
3.128.720
|
59,2
|
Tayvan
|
92.885
|
11,5
|
501.905
|
-27,9