Vietnam’ın çelik ithalatı Kasım ayında artarken, hurda ithalatı düşüş gösterdi

Pazartesi, 14 Aralık 2020 12:03:30 (GMT+3) | İstanbul

Kasım ayında, Vietnam’ın çelik ithalatı Ekim ayına kıyasla %13,5 artarak 1,04 milyon mt olurken, hurda ithalatı aylık bazda %1,9 düşüşle 587,526 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın Ocak-Kasım döneminde ise, ülkenin çelik ithalatı yıllık %7,8 düşerek 12,32 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı ise söz konusu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %7,3 artış göstererek 5,47 milyon mt oldu.

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke Kasım (mt) Yıllık değişim % Ocak-Kasım (mt) Yıllık değişim % Japonya 354.566 91,6 3.052.416 57,8 ABD 75.141 23,5 838.265 -30,8 Hong Kong 45.877 79,1 403.210 19,1

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler