Vietnam’ın çelik ithalatı Kasım ayında artarken, hurda ithalatı düşüş gösterdi

Kasım ayında, Vietnam’ın çelik ithalatı Ekim ayına kıyasla %13,5 artarak 1,04 milyon mt olurken, hurda ithalatı aylık bazda %1,9 düşüşle 587,526 mt seviyesinde kaydedildi.
Yılın Ocak-Kasım döneminde ise, ülkenin çelik ithalatı yıllık %7,8 düşerek 12,32 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı ise söz konusu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %7,3 artış göstererek 5,47 milyon mt oldu.
Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Kasım (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Ocak-Kasım (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Japonya
|
354.566
|
91,6
|
3.052.416
|
57,8
|
ABD
|
75.141
|
23,5
|
838.265
|
-30,8
|
Hong Kong
|
45.877
|
79,1
|
403.210
|
19,1
Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler
|
Ülke
|
Kasım (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Ocak-Kasım (mt)
|
Yıllık değişim %
|
Hindistan
|
169.619
|
-53,8
|
2.371.888
|
25,6
|
Japonya
|
190.414
|
19,9
|
2.359.845
|
25,7
|
Güney Kore
|
147.148
|
20,3
|
1.649.483
|
3,5
|
Çin
|
354.919
|
33,5
|
3.342.917
|
-31,6
|
Tayvan
|
121.148
|
60,8
|
1.453.928
|
1,2
|
Rusya
|
21.389
|
-23
|
447.160
|
33,7