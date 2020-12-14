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Vietnam’ın çelik ithalatı Kasım ayında artarken, hurda ithalatı düşüş gösterdi

Pazartesi, 14 Aralık 2020 12:03:30 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kasım ayında, Vietnam’ın çelik ithalatı Ekim ayına kıyasla %13,5 artarak 1,04 milyon mt olurken, hurda ithalatı aylık bazda %1,9 düşüşle 587,526 mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın Ocak-Kasım döneminde ise, ülkenin çelik ithalatı yıllık %7,8 düşerek 12,32 milyon mt seviyesinde yer alırken, hurda ithalatı ise söz konusu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %7,3 artış göstererek 5,47 milyon mt oldu.

Vietnam’ın hurda ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke

Kasım (mt)

Yıllık değişim %

Ocak-Kasım (mt)

Yıllık değişim %

Japonya

354.566

91,6

3.052.416

57,8

ABD

75.141

23,5

838.265

-30,8

Hong Kong

45.877

79,1

403.210

19,1

Vietnam’ın çelik ithalatı yaptığı başlıca ülkeler

Ülke

Kasım (mt)

Yıllık değişim %

Ocak-Kasım (mt)

Yıllık değişim %

Hindistan

169.619

-53,8

2.371.888

25,6

Japonya

190.414

19,9

2.359.845

25,7

Güney Kore

147.148

20,3

1.649.483

3,5

Çin

354.919

33,5

3.342.917

-31,6

Tayvan

121.148

60,8

1.453.928

1,2

Rusya

21.389

-23

447.160

33,7

Etiketler: Vietnam  Güneydoğu Asya  hammaddeler  ith/ihr istatistikleri  hurda  |  benzer haberler »


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